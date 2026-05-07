Judo, quattro azzurri in gara alla European Cup Senior di Gori

Nel weekend del 9 e 10 maggio appuntamento in Georgia con la European Cup Seniores. L’Italia sarà rappresentata da D’Isanto, Troiano, Adinolfi e Bosis

Italia in pedana alla European Cup di Gori

Non solo il Grand Slam di Astana nel programma internazionale del judo azzurro. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio sarà infatti la città georgiana di Gori a ospitare la European Cup Seniores di Gori.

L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro atleti impegnati nelle rispettive categorie di peso.

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I convocati azzurri

Tra le donne spazio a Nicolle D’Isanto delle Fiamme Azzurre, impegnata nella categoria -63 kg.

Nel settore maschile gareggeranno invece Francesco Troiano dello Judo Sport nei -66 kg, oltre a Bruno Adinolfi e Federico Bosis nella categoria -73 kg.

Il programma della competizione

La European Cup Senior si svilupperà nell’arco di due giornate.

Sabato 9 maggio

In programma le categorie:

-63 kg

-70 kg

-78 kg

+78 kg

-60 kg

-66 kg

-73 kg

Domenica 10 maggio

Si disputeranno invece le gare delle categorie:

-48 kg

-52 kg

-57 kg

-81 kg

-90 kg

-100 kg

+100 kg

Dove seguire l’evento

I sorteggi e la diretta streaming integrale della manifestazione saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale JudoTV.