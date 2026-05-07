Judo, quattro azzurri in gara alla European Cup Senior di Gori

Nel weekend del 9 e 10 maggio appuntamento in Georgia con la European Cup Seniores. L’Italia sarà rappresentata da D’Isanto, Troiano, Adinolfi e Bosis
Italia in pedana alla European Cup di Gori
Non solo il Grand Slam di Astana nel programma internazionale del judo azzurro. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio sarà infatti la città georgiana di Gori a ospitare la European Cup Seniores di Gori.
L’Italia si presenterà all’appuntamento con quattro atleti impegnati nelle rispettive categorie di peso.
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I convocati azzurri
Tra le donne spazio a Nicolle D’Isanto delle Fiamme Azzurre, impegnata nella categoria -63 kg.
Nel settore maschile gareggeranno invece Francesco Troiano dello Judo Sport nei -66 kg, oltre a Bruno Adinolfi e Federico Bosis nella categoria -73 kg.
Il programma della competizione
La European Cup Senior si svilupperà nell’arco di due giornate.
Sabato 9 maggio
In programma le categorie:
-63 kg
-70 kg
-78 kg
+78 kg
-60 kg
-66 kg
-73 kg
Domenica 10 maggio
Si disputeranno invece le gare delle categorie:
-48 kg
-52 kg
-57 kg
-81 kg
-90 kg
-100 kg
+100 kg
Dove seguire l’evento
I sorteggi e la diretta streaming integrale della manifestazione saranno disponibili sulla piattaforma ufficiale JudoTV.