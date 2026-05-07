MotoGP, si torna in pista a Le Mans: orari e dove vedere il GP di Francia

Dal 8 al 10 maggio il Motomondiale fa tappa in Francia per il quinto round della stagione 2026. Si riparte dal successo di Alex Marquez a Jerez, con Marco Bezzecchi leader del Mondiale

La MotoGP riparte da Le Mans

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Francia in programma da venerdì 8 a domenica 10 maggio sul circuito di Le Mans.

Il quinto appuntamento del Motomondiale arriva dopo la tappa di Jerez, vinta da Alex Marquez, mentre al comando della classifica piloti resta Marco Bezzecchi.

Grande attesa anche per la Sprint del sabato e per la gara domenicale, in uno dei tracciati storici del calendario iridato.

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GP Le Mans 2026: programma e orari MotoGP

Venerdì 8 maggio

Ore 10.40: MotoGP – Prove Libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 9 maggio

Ore 10.05: MotoGP – Prove Libere 2

Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint Race

Domenica 10 maggio

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Ore 14.00: MotoGP – Gara

Dove vedere il GP di Le Mans in tv e streaming

Tutti gli appuntamenti del weekend francese saranno trasmessi in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

Le qualifiche del sabato e la Sprint Race saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica sarà trasmessa in differita alle ore 17.