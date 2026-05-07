Boxe, stage internazionali tra Uzbekistan e Kazakistan: le convocazioni dell’Italia

Il dt Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo hanno ufficializzato gli azzurri e le azzurre che prenderanno parte ai training camp di Tashkent e Almaty dall’11 al 22 maggio

Italia della boxe verso i training camp internazionali

La Federazione Pugilistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i due training camp internazionali in programma dall’11 al 22 maggio tra Tashkent e Almaty.

A diramare l’elenco degli atleti selezionati sono stati il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo.

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Sette azzurri convocati per Tashkent

Saranno sette gli atleti dell’élite maschile impegnati nel raduno internazionale in Uzbekistan.

I convocati azzurri

Michele Baldassi (60 kg – Fiamme Azzurre)

(60 kg – Fiamme Azzurre) Gianluigi Malanga (70 kg – Fiamme Azzurre)

(70 kg – Fiamme Azzurre) Gabriele Guidi Rontani (75 kg – Esercito)

(75 kg – Esercito) Gerlando Tumminello (80 kg – Fiamme Azzurre)

(80 kg – Fiamme Azzurre) Paolo Caruso (85 kg – Fiamme Oro)

(85 kg – Fiamme Oro) Dean Nwokedi Chime (90 kg – Padova Ring)

(90 kg – Padova Ring) Giovanni Cristian Scuderi (+90 kg – Boxe Vesuviana)

Staff tecnico

Ad accompagnare il gruppo saranno i tecnici:

Sumbu Kalambay

Giuseppe Perugino

Quattro azzurre ad Almaty

Per il training camp femminile in Kazakistan sono state invece convocate quattro pugili dell’élite azzurra.

Le convocate

Martina Vassallo (51 kg – Zeus Boxing Team ETS)

(51 kg – Zeus Boxing Team ETS) Sirine Charaabi (54 kg – Fiamme Oro)

(54 kg – Fiamme Oro) Ginevra Muzzi (57 kg – Cona Boxe)

(57 kg – Cona Boxe) Melissa Gemini (75 kg – Fiamme Azzurre)

Lo staff

A guidare il gruppo femminile sarà il tecnico responsabile Clemente Russo.

Obiettivo crescita internazionale

I due training camp rappresentano un importante momento di preparazione e confronto internazionale per la nazionale italiana, che potrà misurarsi con alcune delle scuole pugilistiche più competitive del panorama mondiale.