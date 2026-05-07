Boxe, stage internazionali tra Uzbekistan e Kazakistan: le convocazioni dell’Italia

Il dt Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo hanno ufficializzato gli azzurri e le azzurre che prenderanno parte ai training camp di Tashkent e Almaty dall’11 al 22 maggio
Italia della boxe verso i training camp internazionali
La Federazione Pugilistica Italiana ha ufficializzato le convocazioni per i due training camp internazionali in programma dall’11 al 22 maggio tra Tashkent e Almaty.
A diramare l’elenco degli atleti selezionati sono stati il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo.
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Sette azzurri convocati per Tashkent
Saranno sette gli atleti dell’élite maschile impegnati nel raduno internazionale in Uzbekistan.
I convocati azzurri
- Michele Baldassi (60 kg – Fiamme Azzurre)
- Gianluigi Malanga (70 kg – Fiamme Azzurre)
- Gabriele Guidi Rontani (75 kg – Esercito)
- Gerlando Tumminello (80 kg – Fiamme Azzurre)
- Paolo Caruso (85 kg – Fiamme Oro)
- Dean Nwokedi Chime (90 kg – Padova Ring)
- Giovanni Cristian Scuderi (+90 kg – Boxe Vesuviana)
Staff tecnico
Ad accompagnare il gruppo saranno i tecnici:
- Sumbu Kalambay
- Giuseppe Perugino
Quattro azzurre ad Almaty
Per il training camp femminile in Kazakistan sono state invece convocate quattro pugili dell’élite azzurra.
Le convocate
- Martina Vassallo (51 kg – Zeus Boxing Team ETS)
- Sirine Charaabi (54 kg – Fiamme Oro)
- Ginevra Muzzi (57 kg – Cona Boxe)
- Melissa Gemini (75 kg – Fiamme Azzurre)
Lo staff
A guidare il gruppo femminile sarà il tecnico responsabile Clemente Russo.
Obiettivo crescita internazionale
I due training camp rappresentano un importante momento di preparazione e confronto internazionale per la nazionale italiana, che potrà misurarsi con alcune delle scuole pugilistiche più competitive del panorama mondiale.