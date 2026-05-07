Internazionali d’Italia, Paolini soffre ma vola avanti: battuta Jeanjean in tre set

La campionessa in carica supera la francese Leolia Jeanjean dopo quasi tre ore di battaglia al Foro Italico. Jasmine Paolini conquista così il terzo turno e allunga a sette la sua striscia vincente a Roma

Paolini avanti dopo una battaglia di quasi tre ore

Prosegue il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia. La tennista azzurra, numero 8 del ranking mondiale e testa di serie numero 9 del torneo, ha superato in rimonta la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco.

Per la 30enne di Bagni di Lucca si tratta della settima vittoria consecutiva al Foro Italico, dove si presenta da campionessa in carica.

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Primo set complicato per l’azzurra

Paolini era partita bene nel primo parziale, portandosi avanti 2-0 e poi 4-2, ma senza mai riuscire a consolidare definitivamente il vantaggio. Jeanjean, scesa in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, ha risposto colpo su colpo, trascinando il set al tie-break.

Nel momento decisivo la francese ha preso il controllo, chiudendo il parziale per 7 punti a 4 e sorprendendo il pubblico romano.

La reazione di Jasmine

La risposta dell’azzurra è arrivata immediatamente nel secondo set. Paolini ha cambiato ritmo, trovando maggiore continuità negli scambi e strappando subito due break alla sua avversaria.

Nonostante qualche passaggio a vuoto, Jasmine ha gestito con autorità il parziale, imponendosi 6-2 e riportando il match in equilibrio.

Decisivo il break nel finale

Nel terzo set la sfida è rimasta apertissima. Jeanjean ha continuato a lottare, mentre Paolini ha dovuto annullare momenti delicati senza mai riuscire a scappare via nel punteggio.

La svolta è arrivata nel settimo game, quando l’azzurra ha conquistato il break decisivo dopo un lunghissimo turno di risposta. Da lì Paolini ha mantenuto il controllo fino al 6-4 conclusivo, sfruttando il primo di tre match point nel decimo gioco.

Al prossimo turno c’è Mertens

Nel terzo turno degli Internazionali d’Italia, Paolini affronterà la belga Elise Mertens, numero 22 del ranking mondiale e testa di serie numero 21.

La belga conduce 4-2 nei precedenti, anche se l’ultimo confronto, disputato a Eastbourne nel 2024, era stato vinto proprio dall’azzurra.