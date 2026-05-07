Internazionali d’Italia, Cinà illude un set: Blockx rimonta e vola al secondo turno

Il talento azzurro classe 2007 parte forte e conquista il primo parziale, poi il belga alza il livello e chiude in rimonta al Foro Italico

Cinà parte forte ma non basta

Si ferma al primo turno degli Internazionali d’Italia il cammino di Federico Cinà. Il giovane talento palermitano, classe 2007 e numero 225 del ranking ATP, è stato sconfitto in rimonta dal belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3 dopo oltre due ore di gioco sulla SuperTennis Arena.

Per Cinà resta comunque una prestazione incoraggiante, soprattutto nel primo set, giocato con grande personalità e qualità offensiva contro uno dei protagonisti più sorprendenti della stagione.

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Un primo set di alto livello

Dopo un avvio complicato e il break subito in apertura, l’azzurro ha reagito immediatamente, trovando il controbreak grazie a un tennis aggressivo e a ottime soluzioni a rete.

Cinà ha mostrato coraggio e varietà, restando vicino alla linea di fondo e mettendo pressione costante al belga. Sul 5-4 ha trovato il set point approfittando anche di un errore di diritto di Blockx dopo il servizio.

Il 6-4 finale ha premiato un primo parziale giocato con lucidità e intensità, con ottime percentuali soprattutto sulla seconda di servizio.

Blockx cambia marcia

Dal secondo set, però, il semifinalista del recente Masters 1000 di Madrid ha cambiato ritmo. Blockx ha aumentato sensibilmente la velocità dei colpi, soprattutto con il rovescio, mettendo progressivamente in difficoltà il giovane italiano.

Cinà ha perso profondità e campo, consentendo al belga di prendere il controllo degli scambi. Dopo il break del 2-1, il numero 36 del ranking ATP ha infilato una lunga serie positiva, chiudendo il secondo set con un netto 6-1.

Il tentativo di rimonta nel terzo

Nel terzo parziale l’azzurro ha provato a reagire, tornando più aggressivo e procurandosi anche una palla break sul 2-2.

Blockx, però, ha mantenuto lucidità nei momenti chiave e ha sfruttato un calo di precisione del palermitano nel sesto game, trovando il break decisivo per il 4-2.

Cinà ha annullato un match point con una splendida smorzata di rovescio, ma il belga ha chiuso poco dopo grazie a un servizio vincente.

Crescita importante per il talento azzurro

Nonostante l’eliminazione, il torneo romano lascia segnali positivi per Federico Cinà, protagonista di una prestazione di qualità contro un avversario già stabilmente nel circuito maggiore.

Per il giovane siciliano si tratta della seconda presenza nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia, un’altra esperienza preziosa nel suo percorso di crescita.