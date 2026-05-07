Sinner agli Internazionali di Roma 2026: “Sto bene, qui si riparte da zero”

Il numero uno del mondo torna agli Internazionali BNL d’Italia un anno dopo il rientro post sospensione per il caso Clostebol. “Ho recuperato a Madrid, ora voglio arrivare pronto a Parigi”. E su Alcaraz: “Ha qualità incredibili”

Un anno dopo il ritorno in campo seguito alla sospensione per il caso Clostebol, Jannik Sinner ritrova gli Internazionali BNL d’Italia con uno scenario completamente diverso.

Dodici mesi fa il torneo di Roma rappresentava il primo passo dopo mesi lontano dal circuito. Oggi, invece, il numero uno del mondo arriva nella Capitale dopo aver conquistato i primi quattro Masters 1000 della stagione, con qualche interrogativo legato soprattutto alla gestione delle energie in vista del Roland Garros.

In conferenza stampa, Sinner ha spiegato di aver sfruttato gli ultimi giorni per recuperare fisicamente e mentalmente dopo il Masters 1000 di Madrid.

L’altoatesino ha raccontato di essersi completamente fermato per tre giorni:

“Niente tennis, palestra o altro. È stata la scelta giusta. Ora vediamo come reagisco in campo e poi cercherò di farmi trovare pronto per Parigi”.

Al Foro Italico non ci sarà Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso.

Sinner ha parlato anche del rivale spagnolo, sottolineandone le qualità tecniche:

“Carlos ha delle qualità incredibili che in questo momento non ha nessuno. Ha un picco altissimo ed è quasi impossibile stargli dietro”.