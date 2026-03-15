Tennis, come Sinner può superare Alcaraz in classifica ATP: i punti

La finale di Indian Wells rappresenta un passaggio importante nella corsa alla vetta del ranking ATP dove Jannick Sinner insegue il primo posto dello spagnolo Alcaraz, eliminato in semifinale del torneo.

Sinner può superare Alcaraz? Il Ranking

In finale Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nell’ultimo atto del Masters 1000 californiano, con l’obiettivo di conquistare per la prima volta il titolo statunitense e, allo stesso tempo, accorciare le distanze in classifica ATP dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz.

Il torneo, infatti, anche in termini di punto è uno degli appuntamenti più importanti della stagione, subito dopo gli Slam, ed assegna punti pesantissimi per il ranking mondiale. Per Sinner la finale è una grossa occasione per recuperare terreno nella lotta per la prima posizione del ranking.

Alla vigilia della finale, il distacco tra Sinner e Alcaraz è significativo. Lo spagnolo guida la classifica con 13.550 punti mentre l’azzurro parte da quota 10.400. Il tennista altoatesino deve quindi recuperare circa 2.500 punti per raggiungere la vetta del ranking. La sfida di Indian Wells mette in palio 350 punti aggiuntivi rispetto alla semifinale già conquistata, un bottino che permetterebbe a Sinner di ridurre il gap ma non di compiere ancora il sorpasso.

Alcaraz, infatti, non potrà difendersi dopo esser arrivato al torneo con 400 punti conquistati l’anno precedente. Avendo ottenuto lo stesso risultato anche in questa edizione, lo spagnolo ha difeso quel bottino ma non ha modificato il proprio punteggio complessivo. Sinner, invece, non aveva partecipato alla scorsa edizione del torneo e quindi non ha scartato nulla.

Sinneri può recuperare 1000 punti

Se Sinner dovesse vincere la finale di Indian Wells contro Medvedev, conquisterebbe 1.000 punti netti, portandosi a quota 11.400 nel ranking ATP. Questo risultato gli permetterebbe di recuperare esattamente 1.000 punti su Alcaraz rispetto alla situazione precedente al torneo. In caso di sconfitta, l’azzurro incasserebbe comunque 650 punti complessivi, salendo a 11.050 e riducendo comunque il distacco dallo spagnolo.

Nonostante l’eventuale successo a Indian Wells, il sorpasso però non potrà avvenire immediatamente. Anche una vittoria al successivo torneo di Miami Open non basterebbe da solo per permettere a Sinner di scavalcare Alcaraz, dato il margine ancora consistente tra i due tennisti.

Con una vittoria però Sinner darebbe un segnale forte nella rivalità con Alcaraz, la distanza nel ranking resterebbe ancora ampia, ma la stagione è lunga e gli slam sono in arrivo con Parigi e Londra che potrebbero decidere l’eventuale sorpasso.

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