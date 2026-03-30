Tennis, Miami: Sinner vince il torneo con un record

Jannik Sinner torna a riscrive le statistiche del tennis internazionale. Il tennista italiano ha conquistato il torneo Masters 1000 di Miami, superando in finale il ceco Jiri Lehecka con un duplice 6-4 in un’ora e trentatré minuti di gioco.

Masters 1000 di Miami: Sinner batte Lehecka 6-4, 6-4

Jannik Sinner vince anche a Miami. Il numero 2 del Mondo si è imposto agevolmente su Lehecka.

Il successo, dopo vittoria ottenuta in California a Indian Wells, gli permette di realizzare il prestigioso “Sunshine Double”. Sinner diviene così il primo atleta nella storia di questa combinazione di tornei a completare l’impresa senza concedere alcun set agli avversari nel corso delle due competizioni. A livello maschile, un traguardo simile non veniva raggiunto dal 2017, anno dell’affermazione di Roger Federer.

L’andamento dell’incontro ha evidenziato una solida tenuta tattica dell’azzurro. Nel primo parziale, Sinner ha imposto il proprio ritmo variando le traiettorie da fondocampo, trovando il break decisivo nelle prime fasi della gara. Nonostante la resistenza di Lehecka, abile nell’annullare due set point durante un prolungato ottavo game, il tennista altoatesino ha archiviato la frazione in battuta sul 6-4, registrando un tasso di conversione del cento per cento con la prima palla di servizio.

L’inizio del secondo set ha subito una sospensione di novanta minuti a causa di avverse condizioni meteorologiche. Alla ripresa del match, il giocatore ceco ha provato ad impostare la partita su una strategia più offensiva, presentando frequenti discese a rete che gli hanno consentito di neutralizzare diverse palle break. L’equilibrio strutturale della partita si è tuttavia infranto nel nono gioco quando Sinner ha capitalizzato.

Jannick ha sfruttato un’indecisione tecnica dell’avversario andando al break del 5-4, per poi sigillare l’incontro nel turno di battuta successivo mediante tre ace.

Sinner, è record di set vinti

I dati statistici consolidano il valore della prestazione. Per Sinner si tratta del secondo trofeo a Miami dopo l’edizione del 2024 e del settimo Masters 1000 complessivo.

L’atleta ha concluso la finale con dieci ace, un bilancio positivo tra vincenti ed errori non forzati (22 contro 16) e ha esteso a 34 la sequenza di set consecutivi vinti nei tornei Master. Un primato assoluto.

Al termine del confronto, la tradizionale firma sulla telecamera è stata dedicata all’Italia, con un pensiero ai connazionali Bezzecchi e Antonelli da ieri primi rispettivamente nei Mondiali MotoGP e F1.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it