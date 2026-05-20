Giro d’Italia 2026, Narvaez cala il tris: vittoria a Chiavari davanti a Mas

L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista anche l’undicesima tappa del Giro d’Italia battendo Enric Mas nello sprint a due. Terzo posto per Diego Ulissi, Eulalio resta in maglia rosa.
Jhonatan Narvaez continua a dominare il Giro d’Italia 2026. Il campione nazionale ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG ha conquistato anche l’undicesima tappa della corsa rosa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, imponendosi nello sprint finale contro lo spagnolo Enric Mas.
Per Narvaez si tratta del terzo successo in questa edizione del Giro dopo le vittorie ottenute a Cosenza e Fermo.
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Narvaez batte Mas nello sprint finale
La tappa è stata caratterizzata da una corsa molto movimentata e da numerosi tentativi di fuga sin dalle prime battute.
Nel gruppo degli attaccanti hanno trovato spazio, oltre ai protagonisti finali Narvaez, Mas e Diego Ulissi, anche Chris Harper, Filippo Zana, Lennert Van Eetvelt, Warren Barguil, Christian Scaroni, Mattia Bais e Ludovico Crescioli.
L’azione decisiva è arrivata a 16 chilometri dal traguardo, quando Enric Mas ha accelerato riuscendo a selezionare il gruppo di testa. Solo Narvaez è riuscito a tenere il ritmo dello spagnolo.
Alle loro spalle hanno provato a rientrare Harper, Vlasov e Ulissi, rimasti però staccati di circa 15 secondi.
Sul traguardo di Chiavari l’ecuadoriano ha poi avuto la meglio nello sprint a due grazie a una progressione di potenza.
Ulissi sul podio, Eulalio resta in rosa
Terzo posto di giornata per Diego Ulissi, che ha chiuso a 11 secondi dai due battistrada.
Nessun cambiamento invece nella classifica generale: il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain-Victorious conserva la maglia rosa con 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard.
Il gruppo dei big ha infatti tagliato il traguardo con oltre tre minuti di ritardo.
Narvaez: “Ho dovuto correre con intelligenza”
Al termine della tappa Narvaez ha commentato così la propria vittoria ai microfoni Rai.
«La parte più complicata è stata riprendere la fuga, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi sentivo bene».
L’ecuadoriano ha poi spiegato la propria strategia nel finale contro Mas.
«Oggi dovevo essere intelligente, non potevo dare cambi in salita a uno come Mas. Gli ho dato tutti i cambi in discesa».
L’ordine d’arrivo della tappa
- Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) – 4h33’43”
- Enric Mas (Movistar Team) – stesso tempo
- Diego Ulissi (XDS Astana Team) +11”
- Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +11”
- Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) +11”
- Christian Scaroni (XDS Astana Team) +1’13”
- Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta) +1’15”
- Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +2’17”
- Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +2’19”
- Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +2’19”
Domani la Imperia-Novi Ligure
Domani il Giro d’Italia proseguirà con la dodicesima tappa, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri.
Una frazione che potrebbe favorire i velocisti, anche se non sono escluse nuove fughe da lontano.