Giro d’Italia 2026, Narvaez cala il tris: vittoria a Chiavari davanti a Mas

L’ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG conquista anche l’undicesima tappa del Giro d’Italia battendo Enric Mas nello sprint a due. Terzo posto per Diego Ulissi, Eulalio resta in maglia rosa.

Jhonatan Narvaez continua a dominare il Giro d’Italia 2026. Il campione nazionale ecuadoriano della UAE Team Emirates-XRG ha conquistato anche l’undicesima tappa della corsa rosa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, imponendosi nello sprint finale contro lo spagnolo Enric Mas.

Per Narvaez si tratta del terzo successo in questa edizione del Giro dopo le vittorie ottenute a Cosenza e Fermo.

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Narvaez batte Mas nello sprint finale

La tappa è stata caratterizzata da una corsa molto movimentata e da numerosi tentativi di fuga sin dalle prime battute.

Nel gruppo degli attaccanti hanno trovato spazio, oltre ai protagonisti finali Narvaez, Mas e Diego Ulissi, anche Chris Harper, Filippo Zana, Lennert Van Eetvelt, Warren Barguil, Christian Scaroni, Mattia Bais e Ludovico Crescioli.

L’azione decisiva è arrivata a 16 chilometri dal traguardo, quando Enric Mas ha accelerato riuscendo a selezionare il gruppo di testa. Solo Narvaez è riuscito a tenere il ritmo dello spagnolo.

Alle loro spalle hanno provato a rientrare Harper, Vlasov e Ulissi, rimasti però staccati di circa 15 secondi.

Sul traguardo di Chiavari l’ecuadoriano ha poi avuto la meglio nello sprint a due grazie a una progressione di potenza.

Ulissi sul podio, Eulalio resta in rosa

Terzo posto di giornata per Diego Ulissi, che ha chiuso a 11 secondi dai due battistrada.

Nessun cambiamento invece nella classifica generale: il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain-Victorious conserva la maglia rosa con 27 secondi di vantaggio sul danese Jonas Vingegaard.

Il gruppo dei big ha infatti tagliato il traguardo con oltre tre minuti di ritardo.

Narvaez: “Ho dovuto correre con intelligenza”

Al termine della tappa Narvaez ha commentato così la propria vittoria ai microfoni Rai.

«La parte più complicata è stata riprendere la fuga, ma i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi sentivo bene».

L’ecuadoriano ha poi spiegato la propria strategia nel finale contro Mas.

«Oggi dovevo essere intelligente, non potevo dare cambi in salita a uno come Mas. Gli ho dato tutti i cambi in discesa».

L’ordine d’arrivo della tappa

Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG) – 4h33’43” Enric Mas (Movistar Team) – stesso tempo Diego Ulissi (XDS Astana Team) +11” Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +11” Aleksandr Vlasov (Red Bull-BORA-hansgrohe) +11” Christian Scaroni (XDS Astana Team) +1’13” Ludovico Crescioli (Team Polti-VisitMalta) +1’15” Simone Gualdi (Lotto Intermarché) +2’17” Warren Barguil (Team Picnic PostNL) +2’19” Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) +2’19”

Domani la Imperia-Novi Ligure

Domani il Giro d’Italia proseguirà con la dodicesima tappa, la Imperia-Novi Ligure di 175 chilometri.

Una frazione che potrebbe favorire i velocisti, anche se non sono escluse nuove fughe da lontano.