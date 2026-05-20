Meeting di Savona, Jacobs carico: “Ho ritrovato il fuoco dentro”

Marcell Jacobs ha dato buone risposte al Meeting di Savona dopo un lungo stop: le dichiarazioni dell’azzurro dopo la prova

Marcell Jacobs ha ufficialmente riaperto la stagione agonistica dopo otto mesi di stop, scegliendo il rettilineo della Fontanassa a Savona come trampolino di lancio verso gli Europei di Birmingham.

Nella finale dei 100 metri, il campione olimpico ha cronometrato 10.01, prestazione condizionata da un vento a favore di 2,7 m/s ma significativa per le sensazioni trasmesse.

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Ai microfoni di Sky, il velocista lombardo ha tracciato un bilancio positivo: “Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia. Uscire integro da queste gare era la priorità. Il tempo non era l’obiettivo oggi: dobbiamo affinare alcuni dettagli, specialmente nella chiusura, ma da qui ad agosto il margine di miglioramento è ampio“.

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La gioia di Jacobs e le prospettive

Jacobs ha sottolineato il rinnovato feeling con il tecnico Paolo Camossi: “Da quando abbiamo ripreso a collaborare ho ritrovato il fuoco dentro“. E di sicuro non sono mancate ampie polemiche negli scorsi anni proprio sulla preparazione dell’atleta.

La road map verso la rassegna continentale prevede un calendario ricco di gare, a partire dal Golden Gala di Roma. L’obiettivo è chiaro: conquistare il terzo titolo europeo consecutivo. “Non c’è due senza tre“, ha chiosato Jacobs, confermando la filosofia che guida la sua preparazione.

La sua volontà ora è gareggiare con costanza per arrivare al top nel momento decisivo. La sfida per l’oro si fa strada, e il campione italiano sembra pronto a raccoglierla.