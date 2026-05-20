Meeting di Savona, Dosso vola in 11.07: Jacobs chiude in 10.01 al rientro

La campionessa mondiale indoor sfiora il record italiano nei 100 metri al debutto outdoor. Jacobs torna in pista dopo otto mesi e chiude terzo nella finale dei 100. Ottimi segnali anche da Derkach, Coiro, Benati e Alessia Succo.
Il Meeting internazionale di Savona regala grandi indicazioni all’atletica italiana in vista degli Europei di Birmingham. Sulla pista della Fontanassa brillano soprattutto Zaynab Dosso e Marcell Jacobs, protagonisti del debutto stagionale outdoor nei 100 metri.
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Dosso subito velocissima: 11.07 nei 100
Zaynab Dosso lancia segnali importanti a meno di tre mesi dagli Europei.
La campionessa mondiale indoor domina la finale dei 100 metri correndo in 11.07 con vento regolare al limite consentito (+2.0), firmando la quarta miglior prestazione della sua carriera.
L’azzurra delle Fiamme Azzurre, già autrice di un 11.14 in batteria, chiude a soli sei centesimi dal record italiano stabilito agli Europei di Roma di due anni fa.
Alle sue spalle terminano la britannica Imani Lansiquot in 11.12 e la lussemburghese Patrizia Van der Weken in 11.18.
Jacobs torna in pista: 10.01 in finale
Buone risposte anche da Marcell Jacobs, tornato a gareggiare dopo otto mesi di assenza.
Il campione olimpico di Tokyo chiude al terzo posto la finale dei 100 metri con 10.01, tempo favorito però da vento oltre il limite regolamentare (+2.7).
L’azzurro aveva già corso in 10.11 in batteria, anche in quel caso con vento abbondante (+2.6).
Davanti a Jacobs si piazzano il britannico Romell Glave in 9.88 e il colombiano Ronal Longa in 9.98.
Ora l’attenzione si sposta sul Golden Gala Pietro Mennea del 4 giugno allo stadio Olimpico, dove Jacobs sfiderà Noah Lyles, Letsile Tebogo e Jordan Anthony.
Derkach ritrova il sorriso nel triplo
Savona segna anche il ritorno ad alti livelli di Dariya Derkach.
La triplista dell’Aeronautica, reduce da mesi complicati tra infortuni e operazioni, chiude seconda con 14,45, misura ottenuta con vento leggermente oltre il limite (+2.1).
A vincere è la campionessa olimpica Thea LaFond con 14,49.
Terza la svedese Maja Askag con 13,92, quarta Ottavia Cestonaro con 13,86.
Bene Coiro e Benati nei 400
Ottimi segnali arrivano anche dai 400 metri.
Eloisa Coiro scende per la prima volta sotto i 52 secondi chiudendo terza in 51.79, risultato che la rende la nona italiana di sempre.
La gara è stata vinta dall’irlandese Sharlene Mawdsley in 50.52 davanti alla statunitense Talitha Diggs in 51.47.
Al maschile Lorenzo Benati torna sotto i 46 secondi dopo tre stagioni grazie al 45.73 che vale il secondo posto dietro all’olandese Eugene Omalla (45.65).
Alessia Succo continua a stupire
Ancora protagonista la diciassettenne Alessia Succo nei 100 ostacoli.
L’atleta dell’Atletica Settimese eguaglia il proprio record italiano Under 20 correndo in 13.14 (+1.5), miglior prestazione europea Under 18 di sempre con ostacoli da senior.
Successo per l’ungherese Luca Kozak in 12.86 davanti alla finlandese Saara Keskitalo.
Tra le azzurre terza Giada Carmassi in 12.93, quarta Elena Carraro in 12.94.
Le altre gare del meeting
Nei 200 metri femminili successo per l’ivoriana Maboundou Koné in 22.76 (+2.8), con Elisa Valensin quarta in 23.26 davanti a Dalia Kaddari in 23.67.
Tra gli uomini vittoria del britannico Charles Dobson in 20.26 (-0.3), mentre Andrea Federici termina quarto in 20.93.
Nei 110 ostacoli successo dello spagnolo Asier Martinez in 13.34 (+2.2), con Lorenzo Simonelli terzo in 13.61 davanti a Oliver Mulas in 13.69.
Dove rivedere il Meeting di Savona
Dalle ore 19 sarà possibile rivedere integralmente il Meeting internazionale Città di Savona su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.