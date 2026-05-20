Basket, weekend decisivo tra Eurolega e playoff Serie A: Final Four di Atene e quarti LBA live su Sky

Dal 21 al 24 maggio grande spettacolo su Sky e NOW con le Final Four di Eurolega ad Atene e i playoff della Serie A Unipol. In campo Olympiacos, Real Madrid, Milano, Bologna, Trento e Brescia.

Sarà un lungo weekend dedicato al grande basket quello proposto da Sky e NOW tra Eurolega e playoff della Serie A Unipol. Dal 21 al 24 maggio riflettori puntati sia sulla Final Four di Eurolega ad Atene sia sui quarti di finale del campionato italiano, entrati nella fase decisiva.

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Eurolega, ad Atene si assegna il titolo europeo

La stagione europea arriva al suo momento più atteso con la Final Four di Eurolega, in programma al Telekom Center di Atene, all’interno del complesso olimpico O.A.K.A.

Quattro le squadre ancora in corsa per il titolo di Campione d’Europa: Olympiacos, Fenerbahçe, Valencia e Real Madrid.

La prima semifinale vedrà sfidarsi Olympiacos e Fenerbahçe venerdì 22 maggio alle ore 17 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

Alle 20 spazio invece al derby spagnolo tra Valencia e Real Madrid, trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport Max.

La finale è in programma domenica 24 maggio alle ore 20 su Sky Sport Basket.

Tutte le gare saranno precedute dallo studio condotto da Gaia Accoto insieme a Matteo Soragna e Chicca Macchi.

Il programma della Final Four di Eurolega

Venerdì 22 maggio

Ore 17 – Olympiacos-Fenerbahçe

Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Ore 20 – Valencia-Real Madrid

Sky Sport Uno e Sky Sport Max

Telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna

Domenica 24 maggio

Ore 20 – Finale Eurolega

Sky Sport Basket

Telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Playoff Serie A, Milano cerca la semifinale

Nel frattempo prosegue anche la corsa playoff della Serie A Unipol.

Giovedì 21 maggio l’EA7 Emporio Armani Milano avrà il primo match point della serie contro Reggio Emilia in Gara 3, in programma alle 20:45 su Sky Sport Basket e in chiaro su Cielo.

La serie tra Trento e Virtus Bologna, invece, riprenderà venerdì 22 maggio alla BTS Arena dopo l’1-1 maturato nelle prime due sfide.

Sabato 23 maggio sarà la volta di Gara 4 tra Trieste e Brescia, mentre domenica 24 maggio si tornerà in campo per Gara 4 tra Trento e Bologna.

Il programma dei playoff LBA

Giovedì 21 maggio

Ore 20:45 – Reggio Emilia-Milano (Gara 3)

Sky Sport Basket e Cielo

Telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

Venerdì 22 maggio

Ore 20 – Trento-Bologna (Gara 3)

Sky Sport Basket

Telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Inviata Giulia Cicchinè

Sabato 23 maggio

Ore 20 – Trieste-Brescia (Gara 4)

Sky Sport Basket

Telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Domenica 24 maggio

Ore 17 – Trento-Bologna (Gara 4)

Sky Sport Basket

Telecronaca di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Basket protagonista anche su Sky Sport 24 e digitale

Risultati, highlights, classifiche e approfondimenti sulle Final Four di Eurolega e sui playoff della Serie A saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport.