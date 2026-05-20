Giro d’Italia 2026, la nuova classifica dopo l’11esima tappa: avanti Eulalio

Un’altra tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa: come cambia la classifica dopo oggi e cosa è successo

Si è conclusa nel pomeriggio l’undicesima tappa del Giro d’Italia con il successo dell’ecuadoriano Jhonatan Narváez (UAE Emirates) a Chiavari, dopo una fuga straordinaria negli ultimi 70 chilometri.

Il velocista sudamericano, già vittorioso a Cosenza e Fermo, ha battuto in volata Enric Mas (Movistar) e Diego Ulissi, consolidando il record di tappe vinte al Giro per un atleta del suo Paese (cinque).

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Nessuno scossone di rilievo in classifica generale: il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mantiene la maglia rosa per il settimo giorno consecutivo, con un vantaggio di 27 secondi su Jonas Vingegaard e 1’57” su Thymen Arensman.

La classifica generale del Giro d’Italia 2026

Il danese della Visma ha mostrato grande attenzione nelle discese tecniche delle Cinque Terre, confermando una strategia prudente in vista delle prossime salite decisive.

La tappa, caratterizzata da caldo e ritmo elevato fin dai primi chilometri, non ha registrato attacchi da parte dei big nel finale: il gruppo ha chiuso a 3’24”, senza modificare gli equilibri.

Domani la dodicesima frazione, Imperia–Novi Ligure (175 km, 2.250 m di dislivello), potrebbe finalmente regalare spazio ai velocisti.

La corsa rosa si prepara a una nuova fase, ma la lotta per la classifica resta appannaggio dei grandi favoriti, con Eulalio chiamato a difendere il primato e Vingegaard a cercare il sorpasso. La sfida per il podio si fa sempre più avvincente. Di seguito l’attuale classifica generale.

1. Afonso Eulalio (Por, Bahrain Victorious) km 1847 in 44.17’41”, media 41,698 km/h

2. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) a 27”

3. Thymen Arensman (Ola, Netcompany Ineos) a 1’57”

4. Felix Gall (Aut, Decathlon) a 2’24”

5. Ben O’Connor (Aus, Team Jayco-AlUla) a 2’48”

6. Jai Hindley (Aus, Red Bull-Bora) a 3’06”

7. Michael Storer (Aus, Tudor) a 3’28”

8. Derek Gee (Can, Lidl-Trek) a 3’34”

9. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) a 3’35”

10. Chris Harper (Aus, Pinarello Q36.5) a 4’09”