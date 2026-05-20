Nadia Battocletti dà forfait alla Coppa Europa dei 10mila: come sta ora

Nadia Battocletti non ci sarà alla Coppa Europa dei 10mila metri del 23 maggio: assente anche Yemen Crippa

La Coppa Europa dei 10.000 metri in programma sabato 23 maggio a La Spezia non vedrà in pista due atleti eccezionali: Nadia Battocletti e Yeman Crippa hanno ufficializzato il forfait per problemi fisici insorti negli ultimi giorni.

La campionessa, tra le migliori azzurre in assoluto nel mondo dell’atletica in questo momento, non correrà in una delle sue migliori specialità: “Dopo il meeting di Firenze ho contratto una brutta influenza con forte mal di gola. Sono ancora congestionata e, nonostante un tentativo di allenamento stamattina, non sono riuscita a sostenere il carico”.

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E poi ha continuato a esprimere il suo rammarico: “Rinuncio con grande dispiacere: gareggiare in Italia con la maglia azzurra è sempre un’emozione unica”.

Non ci sarà neanche Yeman Crippa: cosa è successo

Stesso destino per Crippa, fresco vincitore della Maratona di Parigi: “Ero tornato alle chiodate in vista di questa gara, ma nell’ultima seduta ho avvertito un affaticamento muscolare. Con lo staff abbiamo scelto la via precauzionale, per tutelare il resto della stagione. Ringrazio la FIDAL e farò il tifo da casa”.

Diversi problemi, dunque, ma stesso destino per due delle punte di diamante della Nazionale italiana. Ma sicuramente ci sarà l’occasione per rifarsi.

L’Italia punterà ora su Iliass Aouani, primatista nazionale di maratona, e sul gruppo convocato dal DT Antonio La Torre: tra gli altri, Brunier, Guerra, Del Buono e Lonedo. L’obiettivo resta alto, nonostante l’assenza dei due alfieri più attesi.