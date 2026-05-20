Mondiali hockey ghiaccio, Italia ancora sconfitta: 1-3 per la Cechia

I Mondiali di hockey sul ghiaccio portano un’altra sconfitta per l’Italia: stavolta passa la Cechia

L’avventura italiana ai Mondiali di hockey su ghiaccio 2026 si sta trasformando in un vero e proprio incubo. La Nazionale azzurra, dopo aver condotto per gran parte della partita, è stata rimontata e sconfitta 3-1 dalla Repubblica Ceca nella quarta giornata del torneo in Svizzera.

L’Italia di coach Jalonen aveva illuso i tifosi con il gol di Saracino nel secondo periodo, che aveva portato in vantaggio gli azzurri sfruttando un’azione individuale. Per oltre trenta minuti, la difesa italiana aveva tenuto benissimo, limitando le occasioni degli avversari e resistendo anche in inferiorità numerica.

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Ma nel terzo tempo è crollato tutto. La Cechia ha aumentato la pressione e ha trovato il pareggio con Alscher, per poi passare in vantaggio con un gran tiro di Flek che ha battuto il portiere Clara. Il gol nel vuoto di Kubalik ha solo fissato il risultato sul 3-1 finale.

Il percorso dell’Italia ai Mondiali assume le sembianze della disfatta

Si tratta della quarta sconfitta in quattro partite per l’Italia, che paga dazio alla maggiore esperienza e qualità tecnica degli avversari.

Nonostante la sconfitta, gli azzurri hanno mostrato diversi miglioramenti rispetto alle precedenti uscite, ma la difesa ha ceduto nel momento cruciale. Neanche la fortuna sembra dalla parte della nazionale tricolore, che probabilmente oggi avrebbe meritato qualcosa di più. Il 22 maggio l’Italia affronterà la Svezia, alla ricerca del primo punto in questo Mondiale.