Atp Amburgo, rinviata la partita di Bolelli e Vavassori: quando si recupera e a che ora

Bolelli e Vavassori sono stati fermati da una pioggia incessante oggi ad Amburgo: quando continuerà l’incontro

Non è stata la giornata che potevano aspettarsi oggi Simone Bolelli e Andrea Vavassori all’ATP 500 di Amburgo. Dopo le fatiche e le gioie degli Internazionali d’Italia, la grande coppia del tennis maschile azzurro ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse sulla terra rossa tedesca, trovando di fronte la temibile coppia francese Doumbia-Reboul.

Fin dall’inizio, i transalpini hanno mostrato maggiore brillantezza: Reboul, in particolare, si è distinto per efficacia in risposta, procurando un break già nel game d’apertura. Sull’1-0 per i francesi, è arrivata la prima sospensione per pioggia.

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Un nubifragio ha reso il campo impraticabile e, in assenza di telone di copertura, gli organizzatori hanno dovuto attendere che si sistemassero le cose. La ripresa si è svolta sul campo “M1”, giudicato in condizioni migliori, ma il terreno rimaneva pesante e irregolare.

Bolelli e Vavassori fermati dalla pioggia: cosa è successo ad Amburgo

Alla ripartenza, Bolelli e Vavassori hanno faticato a trovare ritmo e hanno subìto un secondo break nel settimo game, scivolando sul 5-2 nel primo set. A quel punto, vista la persistenza delle precipitazioni, la direzione torneo ha deciso il rinvio.

La partita si giocherà domani alle 12:00, sempre sul campo “M1”, con la speranza che stavolta non ci siano imprevisti e con un parziale da recuperare. Un esito positivo aprirebbe agli azzurri il prossimo turno contro un’altra coppia francese, Arribage-Olivetti. Di sicuro, non sarà facile calarsi nella parte dopo Roma, ma un successo sarebbe importante per la coppia azzurra.