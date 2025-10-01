Sinner vince anche la finale a Pechino e conquista il titolo dell’Atp 500 contro Tien: l’italiano si è imposto sull’americano in poco più di un’ora.

Una nuova finale vinta per Jannik Sinner che a Pechino non ha lasciato scampo agli avversari, neppure a Tien che ha provato in tutto il match a tenergli testa. Alla fine, però, la forza dell’azzurro ha prevalso e l’ha portato a vincere un nuovo trofeo da apporre in bacheca.

Sinner vince a Pechino e conquista il titolo dell’Atp 500 in Cina

In poco più di un’ora e venti, Jannik Sinner a Pechino ha superato Learner Tien in finale e ha conquistato il titolo all’ATP 500 in Cina. L’avversario statunitense, classe 2005 e numero 52 del ranking, non ha potuto nulla contro il doppio 6-2 che gli ha inferto l’italiano.

Una finale giocata con pochissime sbavature, ma anche una finale che ha permesso a Jannik si conquistare il terzo titolo stagionale e il 21esimo titolo Atp in carriera. Per l’altoatesino, dopo gli US Open, è così arrivata anche una bella dose di soddisfazione e carica in vista dei prossimi impegni prima della chiusura di questo 2025.