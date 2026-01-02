Sport in tv oggi (venerdi 2 Gennaio 2026): riparte il tennis, c’è anche la serie A con il Milan

Riparte il campionato nella prima giornata dell’anno dove si gioca. Ecco lo sport in tv oggi, riparte il campionato di serie A.

Lo sport in tv oggi – nella giornata di venerdi 2 Gennaio 2026 – vedrà in scena diversi interessanti impegni ed in primo luogo torna la serie A con il Milan che affronterà il Cagliari in una trasferta abbastanza insidiosa. Torna anche il tennis e si parte con la United Cup, competizione a nazioni mista che vedrà intanto impegnate le prime squadre.

Sport in tv oggi, palinsesto subito abbastanza ricco

Un programma piuttosto ricco, non solo la serie A ma anche basket e tennis oltre agli ormai noti sport invernali per oggi venerdi 2 Gennaio 2026. Un programma interessante ed ecco quali saranno gli impegni più interessanti per la giornata odierna:

09:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

10:00 Tennis, United Cup 2026: Grecia vs Giappone – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

11:00 Slittino, Coppa del Mondo a Sigulda (Lettonia): Nations Cup – Nessuna copertura tv/streaming.

13:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

13.45 Ciclocross, Exact Cross 2026: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.00 Ciclocross, Exact Cross 2026: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

16:00 Calcio a 5, Serie A 2026: CDM Futsal vs Sandro Abate – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

17:00 Basket, Eurocup 2026: Neptunas vs Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

17:30 Calcio a 5, Serie A 2026: Came Treviso vs Fortitudo Pomezia – Diretta streaming sul canale Youtube di Divisione Calcio a Cinque.

18:00 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Stella Rossa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

18:00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara mixed – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSF.

18:45 Snowboard, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazione halfpipe maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

19:00 Basket, Eurocup 2026: Ulm vs Lietkbelis – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:00 Calcio a 5, Serie A 2026: Sporting Sala Consilina vs Saviatesta Mantova – Diretta tv su Sky Sport; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket, Eurolega 2026: Panatinaikos vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20:45 Basket, Eurolega 2026: Real Madrid vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:45 Calcio, Serie A 2026: Cagliari vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20:45 Calcio, Ligue1 2026: Tolosa vs Lens – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Basket, Eurolega 2026: Bayern vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, laLiga 2026: Rayo Vallecano vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.

22:00 Snowboard, Coppa del Mond