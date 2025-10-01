Sport in tv oggi: Sinner in finale a Pechino, Champions League e non solo, il programma
Sport in tv pieno zeppo di appuntamenti in questo mercoledì 1° ottobre: italiane in Champions League e Sinner in campo per la finale di Pechino: i dettagli.
Giornata di finale per Jannik Sinner che, a partire dalle 8:00, è sceso in campo per affrontare Tien nell’ultimo atto dell’Atp 500 di Pechino. Occhio poi anche alla Champions League dove saranno impegnate Napoli e Juventus, dopo le vittorie conquistate ieri da Inter e Atalanta. Di seguito tutto il programma.
06.30 TENNIS – Masters 1000 Shanghai, primo turno (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.00 e poi al termine della finale dell’ATP 500 di Pechino, in alternanza con il WTA 1000 di Pechino; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, in alternanza con il WTA 1000 di Pechino; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Nardi-Ofner (ore 06.30), Bellucci-Walton (ore 06.30), Berrettini-Mannarino (secondo match dalle ore 06.30), Sonego-Hanfmann (quarto match dalle ore 06.30)
08.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Al Ain Masters (diretta streaming su BWF Tv)
08.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, finale: Jannik Sinner vs Learner Tien (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)
09.30 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores donne (non è prevista diretta tv/streaming)
10.00 SNOOKER – International Championship, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
10.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro juniores uomini (non è prevista diretta tv/streaming)
11.00 VELA – Mondiali Kitesurf, seconda giornata (non è prevista diretta tv/streaming)
12.00 CICLISMO (Europei) – Cronometro under 23 donne (non è prevista diretta tv/streaming)
12.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro under 23 uomini (non è prevista diretta tv/streaming)
13.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 08.00 e dalle ore 10.00, in alternanza con il Masters 1000 di Shanghai; diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena, in alternanza con il Masters 1000 di Shanghai; diretta tv su Sky Sport Plus, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
13.25 CICLISMO – CRO Race, seconda tappa: Biograd na Moru-Novalja (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN dalle ore 14.00)
13.30 ATLETICA PARALIMPICA – Mondiali, sessione serale (diretta streaming su Rai Play Sport 1)
14.20 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite donne (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
14.30 CALCIO (Qualificazioni Europei Under 17) – Italia-Estonia (non è prevista diretta tv/streaming)
15.45 CICLISMO (Europei) – Cronometro elite uominini (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)
18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Bahcesehir (diretta streaming su EuroLeague Tv)
18.00 BASKET (Eurocup) – Lietkabelis-Besiktas (diretta streaming su EuroLeague Tv)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Leno (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Manresa (diretta streaming su EuroLeague Tv)
18.30 BASKET (Eurocup) – Panionios-Chemnitz (diretta streaming su EuroLeague Tv)
18.45 CALCIO (Champions League) – Qarabag-FC Copenhagen (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 24; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.45 CALCIO (Champions League) – Royale Union SG-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
19.30 BASKET (Eurolega) – Monaco-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su EuroLeague Tv)
19.30 CALCIO A 5 (Europei Under 19) – Italia-Ucraina (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
19.45 BASKET (Eurolega) – Fenerbahce Istanbul-Paris (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, EuroLeague Tv)
20.00 BASKET (Eurolega) – Lione Villeurbanne-Valencia (diretta streaming su EuroLeague Tv)
20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-JL Bourg (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Modena (diretta streaming su DAZN)
20.30 CALCIO (Serie B) – Empoli-Monza (diretta streaming su DAZN)
20.30 CALCIO (Serie B) – Pescara-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)
20.30 CALCIO (Serie B) – Sampdoria-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)
21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-Olympiakos (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Barcellona-PSG (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Borussia Dortmund-Athletic Bilbao (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Bayer Leverkusen-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Monaco-Manchester City (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Napoli-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
21.00 CALCIO (Champions League) – Villareal-Juventus (diretta streaming su Amazon Prime Video)
22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Italia-Cuba (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)
22.00 CALCIO (Mondiali Under 20) – Spagna-Messico (diretta streaming su FIFA+)