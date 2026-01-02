Hamilton in Sauber: la notizia sconvolge la Ferrari

La fine di questo campionato per la scuderia Sauber è stata amara ma c’è un dettaglio da urlo. I tifosi di Ferrari non riuscirebbero ad accettarlo.

In Serie A i tifosi sono abituati a vederlo accadere, ci riferiamo a quel momento paradossale in cui un grande campione, spesso alla soglia della quarantina e ormai con il picco della sua carriera alle spalle, decide di andare a giocare in un club “minore” che ha ambizioni ben più modeste; vendere magliette e far spendere milioni al Fantacalcio ai tifosi sembra l’unica vera utilità di queste operazioni che raramente premiano il giocatore in questione!

In Formula 1 è molto raro che un atleta titolato chiuda la carriera in una squadra minore, innanzitutto perché essendoci solo 10 team in F1 la competizione è molto più serrata: per farla breve, non esistono squadre di Serie B in senso stretto. Secondo poi, ce lo vedete Lewis Hamilton che corre in Alpine o Sauber – con tutto il rispetto – quando con Ferrari può almeno sperare di vincere il titolo Costruttori un giorno?

In realtà questa possibilità non è così lontana e non soltanto perché le prestazioni dello sportivo sono calate massicciamente. Secondo varie fonti c’era un accordo “verbale” tra l’equipe del famoso pilota Lewis Hamilton e Sauber, team che quest’anno ha performato, va detto, molto male piazzandosi al penultimo posto. Andiamo a scavare in questa storia surreale.

Hamilton in Sauber, era tutto pronto

La stagione di Sauber? Triste a dire poco, salvata solo da una Alpine ancora peggiore. Il team ha portato a casa 70 punti, un podio e nessuna vittoria. Un modo molto infelice di chiudere quella che è di fatto la sua ultima stagione nella massima serie, dato che l’anno prossimo, le subentreranno Cadillac ed Audi chiudendo questo capitolo. Ma se avesse corso Lewis con il team come sarebbe andata?

Un racconto esclusivo del CEO della squadra che dal prossimo anno avrà i colori di Audi, Peter Sauber, svela che originariamente, la stagione di Lewis del 2007 doveva vederlo nella monoposto del team allora in partnership con BMW: “La McLaren voleva mandare Lewis a Hinwil per il suo apprendistato. Così la delegazione del team incontrò Lewis, il padre Anthony, me e il nostro avvocato Monisha Kaltenborn”.

L’accordo salta – secondo Blick – nel momento in cui Sauber si impunta per un biennale, mentre McLaren pare disposta a prestare Lewis per un solo anno. Un gran peccato anche perché, per i famosi contrasti con un certo Alonso, Lewis non performerà bene in quella stagione. Insomma, se Hamilton avesse iniziato in Sauber, avremmo potuto pensare di rivederlo con il team anche quest’anno per chiudere il cerchio, cosa che purtroppo, ora siamo sicuri non accadrà mai.