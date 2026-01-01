Tre mosse e Conte dice sì: così arriva la firma fino al 2029

De Laurentiis ha un piano in mente: tre mosse per far firmare Conte per altri due anni con il Napoli

Nei giorni scorsi, il quotidiano Il Mattino tira fuori quella che era una sensazione che da tempo circolava nei corridoi dell’ambiente partenopeo: Aurelio De Laurentiis vuol tenere Antonio Conte il più a lungo possibile sulla panchina del Napoli.

Le scene da Riyad

Non è passato inosservato quello che è successo a Riyad, in occasione della recente vittoria in Supercoppa contro il Bologna. Dopo una gara stradominata, il Napoli si aggiudica il trofeo. Il settimo dell’era De Laurentiis, la metà dei trofei vinti nella storia del Napoli portano la firma dell’attuale presidente azzurro.

Il patron non segue la gara sugli spalti. Negli ultimi minuti è lì, a bordo campo: quando arriva il fischio di chiusura delle ostilità, De Laurentiis entra in campo: festeggia con i suoi ragazzi. Soprattutto, il suo sguardo è rivolto all’allenatore. Vuole Conte accanto a sé, lo acclama sul palco della premiazione quando gli chiede di alzare la coppa davanti a tutti. Con nessun allenatore prima don Aurelio aveva mai mostrato un legame così forte. Un filo doppio lega Conte e De Laurentiis: perché, come è noto non c’è solo il rapporto professionale, ma anche quello umano e familiare.

Gli step di De Laurentiis per convincere Conte

Sono tre gli step di De Laurentiis che potrebbero essere quelli giusti per provare a convincere Antonio Conte a prolungare un contratto che scade nel 2027.

Il primo è legato alla continuità sul mercato. Il Napoli ha mostrato, come nel caso Hojlund preso appena dopo l’infortunio di Lukaku, di saper agire con tanta forza sul mercato. Ed anche con il blocco soft voluto dalle nuove norme, il Napoli saprà farsi trovare pronto. Diversi gli obiettivi per mettere dentro energia, forza ed altra qualità in una rosa che ha bisogno di essere anche ringiovanita.

Il secondo step è quello delle infrastrutture. Nell’anno del centenario della storia del club, il 2026, De Laurentiis sta guardando con estrema attenzione alla questione centro sportivo, per regalare ad Antonio Conte una seconda parte di avventura sulla panchina del Napoli in un nuovo training center. Un argomento sul quale il tecnico salentino ha sempre mostrato particolare sensibilità.

Ultimo step è quello della libertà gestionale: tutto parte e tutto finisce con Antonio Conte nel Napoli. Scelte comunicative, scelte sul mercato, scelte nei metodi di allenamento. Un manager al 100%, un qualcosa che stuzzica tantissimo Conte per continuare il percorso sulla panchina azzurra, un iter che ha portato uno scudetto ed una supercoppa in pochi mesi.