Sinner, l’annuncio lascia di stucco: “E’ anomalo”, lo ha detto davvero

Dopo il Capodanno il numero uno italiano Jannik Sinner sta lavorando in vista della nuova stagione. Ecco le prime parole.

Due vittorie consecutive agli Australian Open ed ora Jannik Sinner sogna il tris in uno dei tornei che gli stanno più a cuore e che senza dubbio lo vedono protagonista. Da parte sua non arrivano dichiarazioni ma nelle ultime ore ha commentato la sua stagione e quello che verrà il presidente della federazione tennistica Angelo Binaghi, sempre attento nel difendere il suo grande campione.

Sinner in volo, le parole sul tennista lasciano spiazzati

Jannik Sinner ancora deve approdare in Australia, al momento è a casa sua a Monte-Carlo ma tra pochi giorni andrà a Seoul dove affronterà una sfida esibizione con il grande rivale Carlos Alcaraz. I due sono amici nonostante la rivalità ed il pubblico non vede l’ora di rivederli nuovamente in campo. Parlando ai microfoni del Corriere dello Sport Binaghi ha sottolineato quanto sia particolare Sinner ed ha dichiarato:

“Sinner? E’ facile difenderlo per quello che fa in campo e fuori. Lui è un italiano anomalo, diverso da campioni del passato, vivaci come Alberto Tomba, Valentino Rossi e Marco Pantani” sottolineando quindi la diversità rispetto agli altri.

Binaghi ha sottolineato più volte che Sinner è un esempio, un atleta che porta gli sportivi a giocare e vincere e c’è grande voglia di rivederlo in campo. In Australia potrebbe aggiudicarsi il quinto Slam e sarebbe una storia incredibile, l’ennesima per l’Italia del tennis.