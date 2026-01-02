NBA: Miami Heat inarrestabili, cade la capolista a Est. Celtics corsari, Clippers trascinati da Leonard

Quarta vittoria consecutiva per Miami che sorprende Detroit in casa. Successi esterni anche per Boston e Philadelphia, mentre a Ovest brillano Houston e i Clippers.
Non si arresta la corsa dei Miami Heat, che centrano la quarta vittoria consecutiva battendo anche la capolista della Eastern Conference. Nella notte NBA, infatti, i Detroit Pistons cadono tra le mura amiche per 112-118, travolti da uno straordinario Norman Powell, autore di 36 punti con un eccellente 7/14 dall’arco.
Detroit, capace di risalire fino al -2 dopo essere sprofondata a -22, non riesce a completare la rimonta nonostante la prova di Cade Cunningham, vicino alla tripla doppia con 31 punti, 8 rimbalzi e 11 assist. Per i Pistons è il terzo ko nelle ultime quattro gare.
Celtics e Sixers vincono in trasferta
Restando a Est, successo anche per i Boston Celtics, che piazzano l’allungo decisivo nell’ultimo quarto (parziale 6-16) contro i Sacramento Kings, chiudendo sul 106-120. Ai californiani non bastano i 25 punti di DeMar DeRozan, mentre per Boston risulta decisiva la doppia doppia di Jaylen Brown: 29 punti e 10 rimbalzi prima dell’uscita per falli.
Vittoria esterna senza particolari affanni anche per i Philadelphia 76ers, che superano 108-123 i Dallas Mavericks, alla quarta sconfitta consecutiva ma almeno confortati dal ritorno in campo di Anthony Davis.
Ancora una volta decisivo Tyrese Maxey, protagonista con 34 punti, 8 rimbalzi e 10 assist, supportato dai 23 punti del rookie VJ Edgecombe.
A Ovest dominano Houston e Clippers
Passando alla Western Conference, prosegue la marcia degli Houston Rockets, che travolgono i Brooklyn Nets per 96-120. Da ex di serata, Kevin Durant chiude con 22 punti e 11 assist, mentre Amen Thompson aggiunge 23 punti con l’83% dal campo. Inutili, per Brooklyn, i 21 punti di Cam Thomas dalla panchina.
Chiude il quadro della notte il successo interno dei Los Angeles Clippers, che superano 118-101 gli Utah Jazz grazie a un’ultima frazione dominata (36-20) e a una prestazione monumentale di Kawhi Leonard, autore di 45 punti e 7 rimbalzi.