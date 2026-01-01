Altro che Milan, Vlahovic cambia idea: Allegri ci resta malissimo

Per Vlahovic sembra arrivato il momento della resa dei conti per il prosieguo della sua carriera. Svolta per il suo futuro: niente Milan

Il serbo, non è un mistero, ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma sul suo futuro ancora non è stata sciolta alcuna riserva. Arrivati però a gennaio è tempo di risposte, anche perché l’ex Fiorentina sarebbe libero di accordarsi con un’altra squadra a cui poi potrebbe approdare a giugno a parametro zero.

La situazione non è però delle più facili. Lo stipendio di 12 milioni netti non facilita le trattativa e le squadra interessate a lui difficilmente arriverebbero a quelle somme. Ad oggi lo scenario più improbabile appare quello di una sua permanenza in bianconero. La Vecchia Signora infatti potrebbe trattenere l’attaccante solamente se quest’ultimo decidesse di decurtarsi sensibilmente lo stipendio, ipotesi praticamente impossibile ad oggi. Tutti i discorsi tra l’entourage del calciatore e l’AD Comolli sono stati rinviati a fine stagione, a testimonianza della distanza tra le parti.

Una delle possibilità potrebbe portare al Milan, che è alla ricerca di una punta di peso dopo la delusione Gimenez. A questo si unisce la stima che Allegri nutre per il calciatore, avendolo espressamente richiesto quando era sulla panchina della Juventus nel 2022, ecco che la pista rossonera è una di quelle da tenere maggiormente d’occhio, anche se le cifre appaiono proibitive anche per il club di Milano. Tuttavia, lo sgambetto ad una rivale del campionato è allettante, ma, stando agli ultimi rumors, il Milan potrebbe rischiare di perdere l’obiettivo di mercato.

Vlahovic-Milan, si raffredda la pista per Allegri

Le sirene per Vlahovic non sono però tutte italiane. Una delle più insistenti e suggestive arriva dalla Premier League. Sulle tracce del bomber ci sarebbe infatti il Liverpool di Arne Slot, che in estate ha già speso cifre da capogiro per due degli attaccanti più promettenti in Europa come Ekitike e Isak, arrivati nel Merseyside per circa 215 milioni di euro, cifre astronomiche per il campionato italiano. Tuttavia, il rendimento dei due attaccanti non ha minimamente giustificato la somma spesa e per questo motivo i Reds, che non avrebbero problemi a coprire il suo stipendio, potrebbero scegliere di cambiare nuovamente il reparto avanzato affidandosi al serbo.

Ameno di clamorosi ribaltoni e di una sua permanenza a Torino, potrebbe essere il Liverpool la sua prossima destinazione, anche se il suo agente Darko Ristic è comunque alla ricerca di altre possibilità, ma l’onerosità del suo stipendio riduce il numero di squadre interessate ad ingaggiarlo.