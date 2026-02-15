Campionati Italiani Allievi Indoor: Succo da record mondiale, brilla il futuro dell’atletica azzurra

È Alessia Succo la grande protagonista della seconda giornata al PalaCasali di Ancona. La 17enne piemontese si prende la copertina firmando il record mondiale under 18 nei 60 ostacoli: 8.05 il tempo con cui abbassa di un paio di centesimi il primato che lei stessa aveva stabilito lo scorso anno, confermandosi talento cristallino dell’ostacolismo internazionale.
Record anche al maschile grazie a Federico Giardiello, che nei 1500 metri corre in 3:55.51 e migliora di tre decimi il precedente primato italiano di categoria appartenente a Manuel Zanini.
Doppietta sugli 800 e 1500 metri per Asia Prenzato, mentre nei 200 metri si mettono in evidenza Matteo Berardo (21.81) ed Elisa Calzolari (24.15).
Da segnalare anche la promettente prova della quindicenne Edith Mauro, capace di salire a 3.85 nel salto con l’asta.
Completano il quadro dei vincitori Gianmarco Bellucci nei 60 ostacoli (7.91), Kalidjatou Bance nei 400 metri (55.36), Riccardo Mereu nei 400 maschili (49.02), Irosayike Ikuenobe nel salto triplo femminile (12.74), Rocco Magnan nel triplo maschile (14.64), Sofia Zanon nell’alto (1.72) e Chiara Sora nel getto del peso (14.21).
Una rassegna che conferma la vitalità del vivaio italiano, capace di produrre record, profondità tecnica e prospettive internazionali di altissimo livello.
