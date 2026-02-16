Sport in tv oggi, lunedì 16 febbraio: orari e programma completo

Sport in tv oggi 16 febbraio: tennis con Sinner e Cocciaretto, Olimpiadi Milano Cortina 2026, ciclismo, cricket e calcio con Serie A, FA Cup e Liga. Orari e dirette tv e streaming.
Tennis con Sinner a Doha e Cocciaretto a Dubai, Olimpiadi Milano Cortina 2026, ciclismo con UAE Tour e Clasica Jaen, cricket, calcio tra Serie A, FA Cup e Liga. Ecco tutto il palinsesto tv e streaming della giornata.
🎾 Tennis protagonista tra Dubai, Doha, Delray Beach e Rio
8.00 – Tennis, WTA Dubai: primo turno
(4° match sul Court 2, non prima delle 12.00, Elisabetta Cocciaretto-Emma Raducanu)
📺 Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25)
💻 Streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW
11.30 – Tennis, ATP Doha: primo turno
(3° match sul centrale, non prima delle 17.30 Jannik Sinner-Tomas Machac)
📺 Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 17.55), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25)
💻 Streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
19.00 – Tennis, ATP Delray Beach: primo turno
📺 Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.25)
💻 Streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
20.30 – Tennis, ATP Rio de Janeiro: primo turno
📺 Diretta tv su Sky Sport Tennis
💻 Streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV
❄️ Olimpiadi Milano Cortina 2026: tredicesima giornata
9.05 – Sport invernali, Olimpiadi Milano Cortina 2026
📺 Diretta tv su Rai 2
-
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
-
dalle ore 13.25 alle ore 20.30
-
dalle ore 21.00 fino al termine delle competizioni
📺 Diretta tv su RaiSportHD
-
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
-
dalle ore 19.00 fino al termine delle competizioni
💻 Diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max
🚴 Ciclismo: UAE Tour e Clasica Jaen
10.10 – Ciclismo, UAE Tour: prima tappa
📡 Dalle ore 11.50 in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN
13.30 – Ciclismo, Clasica Jaen
📡 Dalle ore 15.30 in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery Plus, Eurosport 2, HBO Max e DAZN
🏏 Cricket mondiale
10.30 – Cricket, Coppa del Mondo T20: Italia-Inghilterra
📺 Diretta tv su Sky Sport Arena
💻 Streaming su Sky Go, NOW e ICC.TV
⚽ Calcio: Serie A, FA Cup e Liga
20.30 – Calcio, FA Cup: Macclesfield-Brentford
💻 Diretta streaming su DAZN
20.45 – Calcio, Serie A: Cagliari-Lecce
📺 Diretta tv su Sky Sport Calcio
💻 Streaming su Sky Go, NOW e DAZN
21.00 – Calcio, Liga: Girona-Barcellona
💻 Diretta streaming su DAZN