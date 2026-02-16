La Penna, notte shock: in arrivo denunce e lunghe squalifiche

Inter-Juventus non è ancora finito, e non finirà. Le polemiche dopo l’arbitraggio di La Penna non si placano tanto che oggi in Lega è previsto un faccia a faccia tra le società e Giuseppe Marotta. Ma il post gara è stato difficile soprattutto per l’arbitro La Penna.

Federico La Penna: minacce e denunce alla Polizia Postale in arrivo

Il giorno dopo Inter-Juventus di Federico La Penna, arbitro della gara, è stato complicato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore di gara ha dovuto racimolare prove da consegnare alla Polizia Postale. Al centro di tutto, la preoccupazione per la sicurezza e la serenità della sua famiglia: moglie e due bambine piccole, che hanno ricevuto via social minacce di morte. La Postale ha avviato accertamenti.

All’arbitro della sezione Roma 1, avvocato nella vita, è bastato poco per capire che il limite era stato superato. A lui e ai suoi familiari è stato consigliato di restare in casa, ma le minacce ricevute sono tutte documentate e scaturiranno in una denuncia. Al centro delle polemiche, il rosso a Kalulu e il mancato secondo giallo a Bastoni per simulazione. Un errore che ha inciso sulla partita e sull’intero campionato.

Rischia anche la Juve, La Penna ha scritto tutto nel referto

Per quanto riguarda il campo, anche la Juventus potrebbe rischiare lunghe squalifiche. Quanto accaduto nel tunnel e ripreso dai tifosi allo stadio, nonché le dichiarazioni del post partita avranno quasi certamente conseguenze davanti al Giudice Sportivo.

L’amministratore delegato Comolli avrebbe tentato un faccia a faccia con l’arbitro, così come Chiellini, poi allontanati da Spalletti. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web. Questo episodio sarebbe finito nel referto arbitrale, particolarmente dettagliato, e dunque in Procura federale, che era presente sul posto con propri rappresentanti. Tutto sarebbe stato ricostruito nei minimi particolari.