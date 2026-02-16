Olimpiadi, 16 febbraio: il programma e gli italiani in gara oggi

Oggi lunedì 16 febbraio andrà in scena la 13a giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo la domenica memorabile vissuta dall’Italia (illuminata dall’oro di Federica Brignone nel gigante e dal trionfo di Lisa Vittozzi nell’inseguimento di biathlon) gli azzurri tornano in pista con ambizioni importanti.

Olimpiadi, le speranze di medagli di oggi ed il programma

Fari puntati soprattutto sullo slalom maschile di sci alpino sulla celebre Pista Stelvio di Bormio. In gara Alex Vinatzer, chiamato a due manche di altissimo livello per inseguire un risultato di prestigio. Con lui anche Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi e Tommaso Sala.

Speranze di medaglia soprattutto a Milano, dove lo short track offre un programma intenso e potenzialmente ricco di soddisfazioni. Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia nei 1000 metri, mentre Pietro Sighel affronta le batterie dei 500 metri dopo la delusione dei 1500. In calendario anche le semifinali della staffetta maschile, con l’Italia pronta a giocarsi le proprie carte.

A Livigno si assegnano le medaglie del Big Air femminile di sci freestyle. Flora Tabanelli, campionessa del mondo della specialità, si presenta tra le grandi favorite nonostante l’infortunio. Nel pattinaggio di figura, occhi puntati sul free program delle coppie: Sara Conti e Niccolò Macii cercano la rimonta, così come Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Nel bob a due maschile debutta la coppia composta da Patrick Baumgartner e Robert Mircea, mentre nel monobob femminile Giada Andreutti e Simona De Silvestro affrontano le ultime manche serali. Giornata cruciale anche per il curling sia maschile che femminile. Il calendario si completa con la combinata nordica (trampolino grande), lo slopestyle femminile di snowboard, il super team maschile di salto con gli sci e le semifinali del torneo femminile di hockey su ghiaccio, che definiranno le squadre in lotta per l’oro.

Olimpiadi, dove vedere le gare di oggi

Le gare saranno trasmesse come ogni giorno in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD, mentre lo streaming sarà disponibile su Rai Play e sulle principali piattaforme a pagamento.

