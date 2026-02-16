Campionati Italiani Allievi Indoor: Succo da record, risultati e highlights

Domenica di grande spettacolo nella seconda giornata dei Campionati italiani allievi indoor di Ancona. Qui puoi trovare il racconto della giornata ed anche gli highlights della competizione.
Ancora, Succo da record firma l’8.05
Bellissima domenica di sport ad Ancona in vista dei tanto attesi Europei Under 18 in programma a Rieti. Protagonista assoluta ancora una volta Alessia Succo, che nei 60 ostacoli continua a riscrivere la storia italiana: la piemontese ferma il cronometro a 8.05, migliorando di due centesimi la sua già straordinaria migliore prestazione mondiale under 18.
Campionati Italiani Allievi Indoor: i migliori
Non è stata però l’unica notizia di giornata. Nei 1500 metri Federico Giardiello firma la migliore prestazione italiana allievi indoor con 3:55.51, limando il precedente record di categoria e correndo da protagonista assoluto, sempre in testa. Tra le allieve doppietta per Asia Prenzato, che dopo gli 800 conquista anche i 1500 in 4:25.94, confermandosi tra le migliori mezzofondiste giovanili del panorama nazionale.
Grande equilibrio nei 200 metri: al maschile si impone Matteo Berardo in 21.81, al termine di una gara combattuta e conclusa con una caduta dopo il traguardo; al femminile primo titolo italiano per Elisa Calzolari in 24.15. Nei 400 metri vittorie convincenti per Kalidjatou Bance (55.36) e Riccardo Mereu (49.02), entrambi in progresso.
Nei salti brilla la quindicenne Edith Mauro, capace di superare 3,85 nell’asta al debutto tra le allieve. Nel triplo esulta Irosayike Ikuenobe con 12,74, mentre tra gli allievi Rocco Magnan conquista il titolo con un eccellente 14,64. Nel peso si afferma Chiara Sora con 14,21.
Gran finale con la staffetta 4×200: l’Atl-Etica Impresa Sociale di San Vendemiano firma la migliore prestazione italiana allievi in 1:29.23, chiudendo una rassegna ricca di talento e prospettiva.
