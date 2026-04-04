La sliding door di Sinner: “Se non fossi un tennista ecco cosa farei”

Il numero uno azzurro si prepara al Masters 1000 di Montecarlo dopo il Sunshine Double, ma in un vlog rivela quale sarebbe stata la sua vita senza il tennis.

Verso Montecarlo dopo il Sunshine Double

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo al Masters 1000 di Montecarlo, torneo che apre la stagione sulla terra rossa. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo aver completato il Sunshine Double, trionfando prima a Indian Wells e poi a Miami.

Un momento di grande fiducia per il tennista italiano, che continua a confermarsi tra i protagonisti del circuito internazionale anche all’inizio della nuova fase della stagione.

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Il retroscena dal vlog: il sogno della cucina

Fuori dal campo, però, Sinner ha mostrato un lato più personale attraverso un vlog pubblicato sul suo canale YouTube. Rispondendo a una domanda dei fan, il tennista ha rivelato quale sarebbe stato il suo percorso se non fosse diventato un professionista del tennis.

“Realisticamente, forse lavorerei in cucina con mio padre”, ha spiegato Sinner. “Lui è un cuoco, lo era in passato. Non mi vedrei come sciatore professionista per certi motivi. Credo che una cosa realistica potrebbe essere lavorare in cucina con mio padre e avere ambizioni più grandi in quel campo”.

Un’ipotesi alternativa affascinante, che racconta un legame familiare forte e una passione che, almeno per ora, resta sullo sfondo rispetto alla carriera sportiva.

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