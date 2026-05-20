Accordo raggiunto, la Juventus incassa 25 milioni di euro – Sportface.it

Accordo raggiunto, la Juventus incassa 25 milioni di euro

Venticinque milioni oggi, per una società che continua a muoversi tra necessità di bilancio e ricostruzione tecnica, non sono una cifra che passa inosservata. Ancora di più se arrivano da un giocatore che fino a pochi mesi fa sembrava destinato a restare dentro un percorso già scritto e che invece si ritrova al centro di una trattativa che starebbe prendendo una direzione diversa.

La scorsa estate era passato all’Atletico Madrid con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, ma quei parametri non sono stati raggiunti. Nel frattempo però qualcosa si sarebbe mosso. E parecchio.

L’impressione è che da Madrid abbiano cambiato approccio. Non più attendere gli sviluppi, non più ragionare su formule sospese o su situazioni da chiarire tra qualche settimana. Stavolta il club spagnolo starebbe cercando di trasformare tutto in un’operazione definitiva.

Il nome è quello di Nico Gonzalez.

La nuova strategia di Simeone

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, l’Atletico Madrid starebbe lavorando per trattenere l’esterno argentino attraverso un pacchetto complessivo vicino ai 25 milioni di euro. Parallelamente, il giocatore avrebbe già trovato un’intesa sui termini personali per un contratto lungo, fino al 2031.

E qui entra in scena Diego Simeone, che avrebbe spinto per la permanenza del giocatore. Quando l’allenatore argentino si espone in questo modo, spesso significa che vede un’utilità precisa dentro il suo sistema.

Cosa cambia per la Juventus

Per chi guarda il mercato soltanto dal lato del tifoso, venticinque milioni possono sembrare una semplice entrata. In realtà dietro c’è altro. C’è la possibilità di finanziare nuove operazioni, di alleggerire alcuni costi, di cambiare priorità. Soprattutto alla luce di quanto successo in campionato, con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League diventata, ormai, un miraggio.