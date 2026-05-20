FITAV, nel weekend torna il Gran Premio di Fossa Olimpica e Skeet: sedi, programma e protagonisti

Sabato 23 e domenica 24 maggio secondo appuntamento stagionale per i Gran Premi FITAV 2026 di Fossa Olimpica e Skeet. Trap protagonista ad Acquaviva e in 24 sedi regionali, Skeet di scena al Tav Roma.

Fine settimana dedicato al tiro a volo con il secondo Gran Premio FITAV 2026 delle specialità olimpiche di Fossa Olimpica e Skeet, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio.

Saranno coinvolti impianti di tutta Italia, con le gare principali di Trap ospitate dal Tav Acquaviva di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo, mentre lo Skeet formula ISSF farà tappa al Tav Roma.

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Fossa Olimpica: Acquaviva ospita Eccellenza, Ladies e Junior

Per la Fossa Olimpica gli specialisti di Eccellenza, Ladies, Juniores maschili e Juniores femminili gareggeranno sulle pedane del Tav Acquaviva.

Il programma prevede una competizione su 125 piattelli di qualificazione più finale riservata ai migliori otto classificati, con eventuali shoot-off in caso di parità.

Gli schemi di gara scelti dal direttore tecnico nazionale Marco Conti saranno 5-6-2-7-8.

Punti preziosi per il ranking FITAV

La prova rappresenta un appuntamento importante per il Ranking FITAV 2026, decisivo per la qualificazione alla finale del Campionato Italiano di specialità.

Oltre al montepremi federale, saranno assegnate le medaglie FITAV ai primi tre classificati di ogni categoria.

Gran Premio Regionale in 24 sedi

Nella giornata di domenica spazio anche agli specialisti di Prima, Seconda e Terza Categoria, Veterani e Master della Fossa Olimpica con il secondo Gran Premio Regionale.

La competizione si svolgerà in 24 sedi distribuite in 19 regioni italiane.

Per questi tiratori il programma prevede 100 piattelli di qualificazione più finale da 25 piattelli, il cui punteggio sarà sommato a quello della fase iniziale per determinare le classifiche finali.

Lo schema utilizzato sarà il numero 5.

Skeet protagonista al Tav Roma

Per quanto riguarda lo Skeet formula ISSF, il secondo Gran Premio della stagione si svolgerà al Tiro a Volo Roma.

In gara gli specialisti di tutte le categorie e qualifiche.

La formula prevede 125 piattelli più finale ISSF per Eccellenza, Prima, Seconda, Terza Categoria, Ladies e settore giovanile maschile e femminile.

Per Veterani e Master, invece, la classifica sarà stilata soltanto sui piattelli di qualificazione senza finale.

Attesi tutti i big dello Skeet

Anche nello Skeet saranno assegnati punti fondamentali per il ranking FITAV 2026 e per l’accesso alla finale del Campionato Italiano.

Sulle pedane romane è attesa la presenza del direttore tecnico nazionale Luigi Agostino Lodde insieme ai principali protagonisti della specialità.

Il weekend si annuncia quindi ricco di sfide importanti tra conferme, giovani talenti e atleti di alto livello.