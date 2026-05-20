Ferrari, Vasseur avverte: “Montreal circuito complesso, servirà essere pronti subito”

Il team principal della Ferrari presenta il weekend del GP del Canada: “Grande atmosfera e tanto sostegno per la Ferrari, ma il tracciato sarà molto impegnativo soprattutto con il formato Sprint”.

La Ferrari si prepara ad affrontare il weekend del Gran Premio del Canada, prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, con Fred Vasseur che invita la squadra alla massima attenzione in vista della gara di Montreal.

Il team principal del Cavallino ha sottolineato l’importanza dell’evento sia dal punto di vista ambientale che tecnico.

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Vasseur: “In Canada atmosfera speciale per Ferrari”

«Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una grande atmosfera sia in città che in pista», ha spiegato Vasseur.

Il dirigente della Ferrari ha inoltre evidenziato il forte sostegno che il team riceve tradizionalmente a Montreal.

«Sappiamo quanto supporto abbia Ferrari lì, anche da parte dei tanti tifosi di origine italiana», ha aggiunto.

“Montreal non è mai semplice”

Dal punto di vista tecnico, Vasseur si aspetta un fine settimana particolarmente complicato.

«Montreal non è mai semplice», ha spiegato il team principal della Rossa.

Secondo Vasseur il circuito canadese mette a dura prova diversi aspetti della monoposto, soprattutto in frenata e trazione.

«Il tracciato è molto impegnativo per i freni, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane», ha sottolineato.

Attenzione anche a meteo e Sprint

A complicare ulteriormente il lavoro delle squadre potrebbero esserci le condizioni climatiche e il formato Sprint previsto nel weekend canadese.

«Quest’anno il meteo e le basse temperature potrebbero aggiungere un ulteriore livello di complessità, soprattutto con il formato Sprint che ci offrirà poco tempo per prepararci», ha dichiarato Vasseur.

La Ferrari punta quindi a partire forte già dalle prime sessioni.

«Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull’esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del weekend», ha concluso il team principal.