Ufficiale: Sportface sbarca su Amazon Prime con Digital United Studio

SportFace, Amazon Prime e Digital United Studios insieme per lo sport live: dal 7 aprile gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST

Importante novità nel panorama della distribuzione sportiva digitale. SportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi sportivi delle Federazioni presenti con i loro Canali sulla piattaforma.

A partire dal 7 aprile, tutti gli eventi live delle federazioni sportive partner di SportFace saranno trasmessi all’interno di un palinsesto innovativo che integra sport, intrattenimento e linguaggi digitali contemporanei, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), già profondamente presidiata da Digital United Studios, uno dei principali player europei e globali nella distribuzione digitale di contenuti audiovisivi.

In questo contesto, Digital United Studios si conferma tra i principali player europei e internazionali del settore, grazie a un network integrato di canali lineari FAST già attivi anche in Italia: nove canali tematici che si affiancano alle distribuzioni SVOD, AVOD e TVOD su piattaforme come Prime Video e Smart TV.

La partnership rappresenta un’evoluzione strategica per SportFace e per Nexting, delineando un modello capace di unire accesso gratuito per il pubblico, ampia visibilità internazionale e nuove opportunità di monetizzazione pubblicitaria per Federazioni e partner editoriali.

L’obiettivo è chiaro: portare lo sport federale italiano a un pubblico sempre più ampio, sfruttando la portata globale di Amazon e rafforzando al tempo stesso l’offerta editoriale sportiva all’interno dell’ecosistema Prime Video.

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“Questo accordo segna un’evoluzione naturale per SportFace e per Nexting: portare lo sport live dove si trova il pubblico, con un linguaggio nuovo e accessibile”, commenta Alessandro Picardi, Presidente di Nexting. Il nostro canale FAST, presente su Prime Video e presto anche su altre piattaforme e ambienti CTV, ci consente di combinare contenuti premium, innovazione tecnologica e una distribuzione senza precedenti” aggiunge Antonio Palmieri, CEO di Nexting.

“La tecnologia FAST sta ridefinendo il modo in cui i contenuti vengono distribuiti e monetizzati a livello globale. Con questo progetto vogliamo valorizzare lo sport federale italiano attraverso un modello sostenibile, innovativo e capace di intercettare nuove audience, offrendo ai partner un ecosistema distributivo solido e internazionale”, dichiara Gianluca Curti.

Il lancio ufficiale del canale sarà accompagnato da una programmazione che includerà eventi live, contenuti originali, format dedicati e appuntamenti speciali per valorizzare le federazioni sportive coinvolte, con l’obiettivo di costruire un nuovo punto di riferimento per lo sport federale in streaming gratuito

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