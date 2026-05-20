America’s Cup, al via da Cagliari la Road to Naples 2027: regate live su Sky

Dal 22 al 24 maggio il Golfo degli Angeli ospita le regate preliminari della Louis Vuitton America’s Cup. In gara Luna Rossa, New Zealand, Athena Racing, Alinghi e La Roche-Posay.

Torna lo spettacolo dell’America’s Cup su Sky e in streaming su NOW. Dal 22 al 24 maggio, nel Golfo degli Angeli di Cagliari, andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della “Road to Naples 2027”, il percorso di avvicinamento alla 38ª edizione della Louis Vuitton America’s Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.

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All’evento parteciperanno complessivamente otto equipaggi: Luna Rossa, New Zealand e i britannici di Athena Racing, che schiereranno due crew ciascuno, mentre gli svizzeri di Alinghi e i francesi di La Roche‑Posay saranno presenti con un solo equipaggio. Non prenderanno parte a questa tappa gli statunitensi e gli australiani, che però faranno parte del quadro completo dell’America’s Cup. Per quattro giorni, le acque sarde ospiteranno una sfida ad altissimo livello con protagoniste le spettacolari imbarcazioni AC40 monotipo, capaci di superare i 40 nodi di velocità. I team si affronteranno in una serie di fleet race che determineranno i due finalisti, pronti a contendersi la vittoria nella decisiva match race.

Sky Sport garantirà un’ampia copertura editoriale dell’evento, con il racconto delle regate preliminari affidato alle voci di Guido Meda, Giovanni Bruno e Flavia Tartaglini. Sul campo si alterneranno gli inviati Valentina Caruso, nella giornata di apertura di giovedì, e Sandro Donato Grosso, da venerdì a domenica.

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