Sinner entra nel ranking di doppio a Monte-Carlo: ecco cosa serve per diventare numero 1

Il 24enne altoatesino non figurava nella graduatoria di doppio per assenza di risultati nelle ultime 52 settimane. La vittoria su Machac e Ruud vale 90 punti. In singolare le combinazioni per riprendersi il trono da Alcaraz

Jannik Sinner conquista il primo ranking ufficiale di doppio della sua carriera. Grazie al successo ottenuto a Monte-Carlo in coppia con il belga Zizou Bergs contro Tomas Machac e Casper Ruud, il tennista altoatesino entra nella classifica mondiale della specialità.

Fino a pochi giorni fa, infatti, Sinner non figurava nel ranking di doppio, avendo disputato nelle ultime 52 settimane solo due incontri, tra Halle 2025 e Indian Wells, senza ottenere vittorie.

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90 punti e 584° posto virtuale

Il successo nel Masters 1000 di Monte-Carlo vale 90 punti e consente all’azzurro di salire al 584° posto virtuale della classifica ATP di doppio.

Il ranking potrebbe però migliorare sensibilmente in base al percorso nel torneo:

quarti di finale: 180 punti

semifinale: 360 punti

finale: 600 punti

vittoria del torneo: 1000 punti

In caso di titolo, Sinner arriverebbe virtualmente fino alla 90ª posizione mondiale anche nel doppio.

Obiettivo numero 1 anche in singolare

Parallelamente resta apertissima la corsa alla vetta del ranking ATP di singolare, dove Sinner occupa attualmente la seconda posizione mondiale.

Il torneo di Monte-Carlo potrebbe consentirgli di tornare numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz, in diversi scenari:

vittoria del torneo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo

finale con eliminazione di Alcaraz in semifinale o prima

semifinale con Alcaraz eliminato ai quarti o prima

uscita ai quarti con eliminazione dello spagnolo al debutto

Sinner è quindi l’unico giocatore presente a Monte-Carlo con possibilità concrete di migliorare contemporaneamente la propria posizione nel ranking ATP sia in singolare sia in doppio.

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