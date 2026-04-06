Sinner entra nel ranking di doppio a Monte-Carlo: ecco cosa serve per diventare numero 1

Il 24enne altoatesino non figurava nella graduatoria di doppio per assenza di risultati nelle ultime 52 settimane. La vittoria su Machac e Ruud vale 90 punti. In singolare le combinazioni per riprendersi il trono da Alcaraz
Jannik Sinner conquista il primo ranking ufficiale di doppio della sua carriera. Grazie al successo ottenuto a Monte-Carlo in coppia con il belga Zizou Bergs contro Tomas Machac e Casper Ruud, il tennista altoatesino entra nella classifica mondiale della specialità.
Fino a pochi giorni fa, infatti, Sinner non figurava nel ranking di doppio, avendo disputato nelle ultime 52 settimane solo due incontri, tra Halle 2025 e Indian Wells, senza ottenere vittorie.
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90 punti e 584° posto virtuale
Il successo nel Masters 1000 di Monte-Carlo vale 90 punti e consente all’azzurro di salire al 584° posto virtuale della classifica ATP di doppio.
Il ranking potrebbe però migliorare sensibilmente in base al percorso nel torneo:
- quarti di finale: 180 punti
- semifinale: 360 punti
- finale: 600 punti
- vittoria del torneo: 1000 punti
In caso di titolo, Sinner arriverebbe virtualmente fino alla 90ª posizione mondiale anche nel doppio.
Obiettivo numero 1 anche in singolare
Parallelamente resta apertissima la corsa alla vetta del ranking ATP di singolare, dove Sinner occupa attualmente la seconda posizione mondiale.
Il torneo di Monte-Carlo potrebbe consentirgli di tornare numero uno al mondo, superando Carlos Alcaraz, in diversi scenari:
- vittoria del torneo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo
- finale con eliminazione di Alcaraz in semifinale o prima
- semifinale con Alcaraz eliminato ai quarti o prima
- uscita ai quarti con eliminazione dello spagnolo al debutto
Sinner è quindi l’unico giocatore presente a Monte-Carlo con possibilità concrete di migliorare contemporaneamente la propria posizione nel ranking ATP sia in singolare sia in doppio.