GP del Canada, vince Antonelli! Russell si ritira, Hamilton secondo. Leclerc quarto

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Canada: Russell lotta, ma poi è costretto al ritiro. Le Ferrari chiudono al secondo e al quarto posto. Terzo gradino del podio per Verstappen

Kimi Antonelli scrive un’altra pagina di storia. Il 19enne bolognese della Mercedes si aggiudica il Gran Premio del Canada, quarta vittoria consecutiva in stagione, confermandosi protagonista assoluto di questa Formula 1.

Sul traguardo del Circuit Gilles-Villeneuve, il pilota italiano precede Lewis Hamilton (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull), in una gara che ha regalato emozioni fino all’ultimo giro.

La corsa si accende subito: Antonelli scatta bene dalla pole, ma è George Russell, suo compagno di squadra, a mettere pressione fin dai primi torni. I due Mercedes ingaggiano un duello serrato, con Russell che al 18esimo sorpassa il compagno e prende il comando.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sembra l’inizio di una fuga, ma al 35esimo passaggio un problema tecnico costringe un Russell furioso al ritiro, mentre era in testa.

Antonelli vince da veterano: super Hamilton alle sue spalle

Libero davanti, Antonelli gestisce con freddezza il vantaggio, con alle sue spalle un Hamilton scatenato, in rimonta dopo una partenza cauta e capace di sorpassare Verstappen sul più bello. Il britannico della Ferrari chiude a -1.2″ sul traguardo, mentre Verstappen completa il podio a +4.8″. Deluso Charles Leclerc, quarto, che non riesce a sfruttare la strategia alternativa per agganciare il podio.

Con questo successo, Antonelli allunga in classifica: 106 punti, +18 su Russell, ancora in corsa per il titolo nonostante il ritiro. La Mercedes domina in costruttori, ma la Ferrari di Hamilton e Leclerc resta vigile.

La stagione è lunga, ma il messaggio del giovane italiano è chiaro: quando la macchina è competitiva, lui non sbaglia.

Ordine d’arrivo del GP del Canada

1. Antonelli (Mercedes)

2. Hamilton (Ferrari) a 10″768

3. Verstappen (Red Bull) a 11″276

4. Leclerc (Ferrari) a 44″151

5. Hadjar (Red Bull) a 1 giro

6. Colapinto (Alpine) a 1 giro

7. Lawson (Racing Bulls) a 1 giro

8. Gasly (Alpine) a 1 giro

9. Sainz (Williams) a 1 giro

10. Bearman (Haas) a 1 giro

11. Piastri (McLaren) a 2 giri

12. Hülkenberg (Audi) a 2 giri

13. Bortoleto (Audi) a 2 giri

14. Ocon (Haas) a 2 giri

15. Stroll (Aston Martin) a 4 giri

16. Bottas (Cadillac) a 4 giri