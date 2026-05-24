Roland Garros, Mattia Bellucci subito eliminato: vince Halys in tre set

Mattia Bellucci non riesce ad andare avanti al Roland Garros 2026: l’azzurro è stato sconfitto da Halys in tre set

Si spegne subito il sogno di Mattia Bellucci al Roland Garros 2026. Il tennista lombardo, numero 72 ATP e portacolori dell’Italia, abbandona prematuramente il torneo parigino, sconfitto in tre set dal francese Quentin Halys (n. 88 del mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(4), 6-3, dopo due ore e mezza di battaglia sul Philippe-Chatrier.

L’inizio è già una montagna da scalare: Bellucci spreca due palle break nel primo gioco, ma subisce immediatamente il controbreak. Nonostante un parziale recupero nel quinto game, Halys tiene il timone della partita e si aggiudica il primo parziale.

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Nel secondo set, l’azzurro reagisce con un break iniziale che lo porta sul 3-0, illudendo il pubblico italiano. Tuttavia, la fragilità mentale emerge nel momento decisivo: sul 5-4 e servizio per il set, Bellucci cede a zero, regalando il controbreak. Nel tie-break, Halys è implacabile: scappa 6-0 e chiude 7-4, spezzando ogni resistenza.

Bellucci deve subito salutare il Roland Garros

Il terzo set segue un copione simile. Bellucci lotta, salva due palle break nel settimo game, ma al terzo tentativo Halys trova la zampata vincente. Con il servizio in tasca, il transalpino chiude 6-3, sigillando un successo che premia costanza e freddezza nei momenti chiave.

Per Bellucci resta l’amaro in bocca: buone intenzioni, ma errori pesanti nei turni cruciali. Halys, invece, festeggia il passaggio al secondo turno, forte di una prestazione matura davanti al proprio pubblico. La terra rossa di Parigi non perdona: l’Italia dovrà attendere un’altra occasione per brillare nello Slam. Ma sicuramente non mancheranno le occasioni, in attesa di Jannik Sinner.