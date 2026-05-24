Serie A: psicodramma Milan, Roma e Como in Champions. Juve in Europa League

Clamorosi i verdetti della 38esima giornata di Serie A: il Milan perde clamorosamente in casa contro il Cagliari e va in Europa League, come la Juve. Roma e Como terza e quarta

È stata la serata decisiva per la corsa Champions e ha riservato ancora una volta grandi sorprese. Il Milan aveva il destino nelle sue mani, ma è caduto in casa contro il Cagliari in una partita che sembrava dall’esito scontato.

I rossoneri sono passati in vantaggio con un gol di Saelemaekers, ma sono inciampati nell’ennesima prestazione senza gioco e senza ritmo. La rimonta non si è fatta attendere: reti di Borrelli e Rodriguez. Il punteggio finale è di 1-2 a San Siro contro una squadra già salva e condanna i meneghini all’Europa League.

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Chi ne approfitta è il Como. I lombardi non hanno avuto difficoltà nel derby regionale contro la Cremonese e chiudono una grande stagione con l’1-4. Gli avversari retrocedono in Serie B.

La Roma fa il suo dovere e va in Champions League

La serata da sogno, invece, è stata quella della Roma. I giallorossi hanno anche sofferto, ma hanno portato a casa una vittoria pesantissima contro il Verona. Il 2-0 con reti di Malen e El Shaarawy apre le porte della Champions League dopo sette anni.

La Juventus è avanti, in questo momento, per 2-0 contro il Torino con doppietta di Dusan Vlahovic, ma a poco serve. Il Como ha vinto entrambi gli scontri diretti contro i bianconeri ed è in Champions, la Vecchia Signora giocherà l’Europa League.

Per la corsa salvezza, grande festa in casa Lecce, dopo la vittoria contro il Genoa con il risultato di 1-0. La terza retrocessa è la Cremonese.