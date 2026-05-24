Furlani: “Infortunio? Nulla di grave. Temevo per tutta la mia carriera”

Mattia Furlani può respirare dopo la grande paura vissuta in Cina: il re del salto in lungo non ha avuto un infortunio gravissimo

Sospiro di sollievo per Mattia Furlani dopo lo spavento vissuto a Xiamen, in Cina, durante la tappa della Diamond League. Il campione del Mondo di salto in lungo è uscito di scena in barella dopo aver accusato una fitta improvvisa in fase di volo al quarto tentativo.

I primi accertamenti parlano di lesione di primo grado al bicipite femorale destro: nulla di irreparabile, ma un campanello d’allarme che ha gelato tifosi e addetti ai lavori. A tranquillizzare ci ha pensato lo stesso atleta: “Fortunatamente non si preannuncia nulla di grave“, ha scritto su Instagram, prima di aprirsi su un momento di autentico smarrimento.

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“La verità? Non ho mai avuto paura come ieri. Ho sentito la ‘stoccata’ in volo e davanti a me ho visto svanire mesi di lavoro, temendo persino per il resto della carriera“. Prima dell’infortunio, Furlani aveva già dimostrato un’ottima condizione, atterrando a 8.28 metri nel terzo salto, con ancora margine sulla pedana.

Furlani ora punta dritto verso il recupero: le sue parole

Il 21enne azzurro guarda ora al recupero: “È il momento di tenere il morale alto, non perdere tonicità e tornare in pista sano per proseguire la stagione al massimo”.

L’obiettivo resta chiaro: gli Europei di Birmingham, in programma dal 10 al 16 agosto. Una lezione di resilienza per un atleta che, nonostante la paura, non molla la presa. La strada ora è in salita, ma Furlani ha già dimostrato di poter reggere la pressione, anche quando il terreno sembra mancare sotto i piedi.