Spada maschile, Italia d’argento a Berna: altro podio pesante verso Europei e Mondiali

L’Italia della spada maschile chiude con un brillane secondo posto la tappa di Coppa del Mondo di Berna. Il quartetto formato da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Simone Mencarelli ha conquistato la medaglia d’argento nella prova a squadre, arrendendosi soltanto in finale alla Svizzera padrona di casa. Per gli azzurri si tratta del terzo podio stagionale nel circuito a squadre.

Percorso solido fino alla finale

La squadra del CT Diego Confalonieri ha costruito il proprio risultato con una gara di grande continuità. Gli azzurri hanno superato in sequenza Arabia Saudita, Cina, Austra e Ucraina, confermando qualità tecnica, compattezza e capacità d gestione nei momenti chiave.

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Un cammino importante, reso ancora più speciale dalla giornata di Simone Mencarelli, che ha festeggiato il suo 23esimo compleanno salendo sul podio con la Nazionale.

La Svizzera ferma il sogno, ma il bilancio resta positivo

Nell’ultimo atto è stata la Svizzera a imporsi, vincendo la finale 45-33 davanti al proprio pubblico. Resta però una medaglia di grande peso per l’Italia, che chiude la stagione di Coppa di Mondo della spada maschile con nove podi complessivi: sei individuali e tre a squadre.

Un segnale incoraggiante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, dagli Europei di Antony ai Mondiali di Hong Kong. Il gruppo azzurro c’è, e Berna lo ha confermato ancora una volta.