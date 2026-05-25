Non solo Marc Marquez: a serio rischio per il Gran Premio del Mugello – Sportface.it

Il paddock della MotoGP guarda con attenzione verso Ducati, che sta affrontando giorni complicati mentre la stagione entra nel vivo. La situazione fisica di Marc Marquez rimane delicata: il pilota spagnolo continua la sua lunga fase di recupero dopo un’operazione al braccio e il team italiano procede con estrema cautela, senza voler forzare i tempi.
L’ottimismo c’è, ma il rischio di ripercussioni è reale, soprattutto considerando quanto Marquez resti un riferimento competitivo fondamentale per l’intero progetto.
Bagnaia, altro segnale d’allarme
A preoccupare non è solo Marquez. Francesco Bagnaia arriva a Mugello con la polso sinistro ancora dolorante dopo la caduta di Barcellona che lo aveva visto coinvolto insieme a Johann Zarco e Luca Marini.
La revisione medica prima della gara diventa cruciale: qualsiasi complicazione rischia di cambiare il panorama del campionato e di condizionare la strategia Ducati in vista del GP del Mugello, in programma nel weekend. L’infortunio arriva in un momento delicato, quando ogni punto conta e la pressione su Pecco è enorme.
Ducati sotto stress
La lista dei problemi non si ferma qui. Fermin Aldeguer non è ancora al 100% della forma fisica e Alex Marquez non potrà correre, complicando ulteriormente la situazione.
Ducati si trova quindi a gestire contemporaneamente più piloti a rischio, proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti dalla squadra e dai tifosi. Mugello è un circuito simbolo, dove le aspettative sono alte e ogni decisione va calibrata con attenzione.