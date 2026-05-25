Non solo Marc Marquez: a serio rischio per il Gran Premio del Mugello – Sportface.it

Non solo Marc Marquez: a serio rischio per il Gran Premio del Mugello

Il paddock della MotoGP guarda con attenzione verso Ducati, che sta affrontando giorni complicati mentre la stagione entra nel vivo. La situazione fisica di Marc Marquez rimane delicata: il pilota spagnolo continua la sua lunga fase di recupero dopo un’operazione al braccio e il team italiano procede con estrema cautela, senza voler forzare i tempi.

L’ottimismo c’è, ma il rischio di ripercussioni è reale, soprattutto considerando quanto Marquez resti un riferimento competitivo fondamentale per l’intero progetto.

Bagnaia, altro segnale d’allarme

A preoccupare non è solo Marquez. Francesco Bagnaia arriva a Mugello con la polso sinistro ancora dolorante dopo la caduta di Barcellona che lo aveva visto coinvolto insieme a Johann Zarco e Luca Marini.

La revisione medica prima della gara diventa cruciale: qualsiasi complicazione rischia di cambiare il panorama del campionato e di condizionare la strategia Ducati in vista del GP del Mugello, in programma nel weekend. L’infortunio arriva in un momento delicato, quando ogni punto conta e la pressione su Pecco è enorme.

Ducati sotto stress

La lista dei problemi non si ferma qui. Fermin Aldeguer non è ancora al 100% della forma fisica e Alex Marquez non potrà correre, complicando ulteriormente la situazione.

Ducati si trova quindi a gestire contemporaneamente più piloti a rischio, proprio alla vigilia di uno degli appuntamenti più sentiti dalla squadra e dai tifosi. Mugello è un circuito simbolo, dove le aspettative sono alte e ogni decisione va calibrata con attenzione.