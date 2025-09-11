Jannik Sinner è uscito sconfitto contro Alcaraz dalla finale agli US Open e l’annuncio arrivato nelle ultime ore è netto: l’italiano deve prenderne atto.

Jannik Sinner, a New York, ha ceduto il passo in finale contro Carlos Alcaraz e ha così perso la prima posizione del ranking mondiale dopo ben 65 settimane in vetta. L’annuncio che lo ha riguardo è netto: ora serve decisamente un cambio di marcia. Ecco quindi cos’è stato dichiarato.

Sinner, l’annuncio dopo la finale persa è netto: ecco cos’è successo

L’ex tennista Boris Becker, nel corso del podcast dell’ex giocatrice Andrea Petkovic, ha dichiarato senza giri di parole: “Dal primo all’ultimo minuto di US Open, Carlos Alcaraz è stato chiaramente superiore a tutti gli altri giocatori, e persino a Sinner in finale. La finale ha avuto un padrone assoluto”.

“Carlos – ha continuato il tedesco – ha giocato un tennis di un altro pianeta e ha meritato di vincere il torneo. La grande differenza che ho notato in questo duello è stata al servizio: Sinner è stato nettamente più debole e a quel livello una differenza del genere non perdona. Se Jannik ha un vero punto debole, è proprio questo”.

E poi ha sottolineato: “Sono rimasto un po’ deluso: mi aspettavo di più da questa finale. Ma ovviamente non sono rimasto deluso da Alcaraz perché ha giocato meglio rispetto a un anno fa”. Al contrario: “Sinner, invece, per la prima volta è rimasto fermo con il suo gioco. Così è prevedibile: sai già esattamente cosa succederà. E non è tanto grave che io lo veda così, è molto peggio per lui che lo veda così anche Alcaraz”.

“A tratti non sapeva come vincere i punti, se non quando Alcaraz sbagliava. È una novità in negativo per Jannik”, ha riferito in conclusione. Insomma, ora un cambio di passo è necessario e il primo ad esserne consapevole è proprio il tennista italiano.