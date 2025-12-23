Bufera in Formula Uno, l’attacco di Verstappen lascia increduli: parole durissime

Parole molto importanti quelle del pluricampione di Formula Uno Max Verstappen. Non tutti però hanno gradito queste dichiarazioni.

Max Verstappen ha disputato senza dubbio una delle sue migliori stagioni in carriera ed ha dimostrato di essere competitivo anche senza una vettura nettamente superiore alle altre. La McLaren ha sempre avuto un altro passo rispetto alla Red Bull, eppure il pluricampione olandese è stato in corsa fino alla fine e la Red Bull ha concluso a soli 2 punti dai rivali. Una battaglia epica e senza precedenti.

Verstappen e la frecciata in diretta: lo ha detto davvero

Quando parliamo di Super Max Verstappen trattiamo di una leggenda della Formula Uno ma anche di una persona che non ha problemi a dire ciò che pensa, anche se a volte si può essere eccessivi e Max ha lasciato dichiarazioni ‘tra il serio ed il faceto’ molto interessanti ai microfoni di Viaplay ed ha sottolineato:

“Si cerca sempre il limite ed a volte si prova a eludere i controlli, penso che se fossimo tutti stati controllati ad ogni gara, metà di loro sarebbe risultata irregolare”. Parole dette con il sorriso ma che certificano una paradossale situazione e che molti pensano in Formula Uno.

Parlando della situazione Verstappen ha poi concluso: “Non si può controllare tutto e ciò richiederebbe un gran numero di persone. La squalifica delle due McLaren è stato un regalo anticipato per me ed almeno cosi è stato tutto più emozionante. Credo abbia aiutato tutta la Formula Uno”, ha concluso il pilota.