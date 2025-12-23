Sinner snobbato, la risposta improvvisa lascia di sasso: è accaduto in Arabia

In queste ore hanno fatto discutere le reazioni riguardo il numero due al mondo Jannik Sinner. Parole che non lasciano indifferenti.

Quando parliamo di Jannik Sinner trattiamo di uno dei tennisti più forti al mondo, colui che – insieme all’attuale numero uno Carlos Alcaraz – ha vinto più titoli negli ultimi due anni e mezzo. Per molti c’è una rivalità eterna tra i due ed ognuno ha le sue preferenze ma in molti lo hanno sottolineato, nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Alcaraz viene da sempre definito come il talento in senso puro, la classe innata che lascia le briciole mentre Sinner è più il lavoro, il tennista che è diventato numero uno dopo aver lavorato con grandi difficoltà. E ha fatto discutere quello che è successo nelle NextGen Atp Finals, evento che vede protagonisti tutti i tennisti di talento a fine anno e sono emerse nuove dichiarazioni a riguardo.

Da Landaluce fino a Prizmic ma anche il vincitore del torneo Tien (giovane talento già nei top 30 mondiali), tutti i tennisti hanno detto la propria preferenza tra i due tennisti e senza alcun dubbio tutti hanno detto Alcaraz. Tutti preferiscono Alcaraz a Sinner, una preferenza senza alcun dubbio che vede l’italiano snobbato. Nessuno ci avrebbe mai pensato, una situazione paradossale.