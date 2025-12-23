Sportface TVOriginals
Sinner snobbato, la risposta improvvisa lascia di sasso: è accaduto in Arabia

Jannik Sinner vs Felix Auger Aliassime at Rolex Paris Masters 2025 in Paris FA
Jannik Sinner competes against Felix Auger-Aliassime during the Rolex Paris Masters 2025 final at the Paris La Defense Arena in Paris, on November 2, 2025. Photo by Firas Abdullah/ABACAPRESS.COM

In queste ore hanno fatto discutere le reazioni riguardo il numero due al mondo Jannik Sinner. Parole che non lasciano indifferenti.

Quando parliamo di Jannik Sinner trattiamo di uno dei tennisti più forti al mondo, colui che – insieme all’attuale numero uno Carlos Alcaraz – ha vinto più titoli negli ultimi due anni e mezzo. Per molti c’è una rivalità eterna tra i due ed ognuno ha le sue preferenze ma in molti lo hanno sottolineato, nessuno lo avrebbe mai immaginato.

Alcaraz vs Sinner, l’azzurro è abbattuto: sconfitta su tutti i fronti

Alcaraz viene da sempre definito come il talento in senso puro, la classe innata che lascia le briciole mentre Sinner è più il lavoro, il tennista che è diventato numero uno dopo aver lavorato con grandi difficoltà. E ha fatto discutere quello che è successo nelle NextGen Atp Finals, evento che vede protagonisti tutti i tennisti di talento a fine anno e sono emerse nuove dichiarazioni a riguardo.

2025 Nitto ATP Finals Alcaraz v De Minaur Torino

Carlos Alcaraz (ESP) during his first match at the 2025 Nitto ATP Finals in Torino, Italy, on November 9, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COM

Da Landaluce fino a Prizmic ma anche il vincitore del torneo Tien (giovane talento già nei top 30 mondiali), tutti i tennisti hanno detto la propria preferenza tra i due tennisti e senza alcun dubbio tutti hanno detto Alcaraz. Tutti preferiscono Alcaraz a Sinner, una preferenza senza alcun dubbio che vede l’italiano snobbato. Nessuno ci avrebbe mai pensato, una situazione paradossale.

