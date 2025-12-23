Napoli Supercampione: Mourinho aveva avvertito Italiano, ma con un Neres così…

Con la vittoria sul Bologna per 2-0 (doppietta di uno scatenato Neres), il Napoli conquista il secondo titolo in un anno solare: non accadeva dal 1990.

Napoli-Bologna 2-0

José Mourinho disse che avrebbe preferito affrontare il Napoli ad inizio stagione, quando il nuovo progetto tattico di Antonio Conte stava prendendo forma e per questo il rischio di qualche errore fisiologico era sempre dietro l’angolo. Forse era dello stesso avviso anche Vincenzo Italiano, che quel Napoli l’ha battuto tra le mura amiche del Dall’Ara un mese fa.

In poco più di 30 giorni è tuttavia cambiato tutto, o quasi: i tanti infortuni restano, ma nel frattempo gli azzurri sono tornati ad a fare un calcio più “contiano”, trovando per strada un’insperata costanza di rendimento da parte di David Neres, ad oggi deus ex machina della manovra offensiva dei partenopei.

A lui infatti si devono le due marcature del match, a quella che sembra molla che sfida la fisica: pronto a scattare nonostante all’apparenza sia tutt’altro che teso. La prima, di pregevole fattura: al 39′ raccoglie da rimessa laterale, la difesa avversaria gli lascia giusto un paio metro, quel che serve al brasiliano per controllare, guardare Ravaglia, aggiustarsi il pallone e far partire un sinistro a giro che trova il portiere in difficoltà. È l’1-0.

Il raddoppio arriva nel secondo tempo, stavolta è l’astuzia dell’ex Benfica a far la differenza: passaggio di Ravaglia per Lucumì, Neres è svelto ad anticipare il difensore e battere il portiere con un tocco sotto. Siamo al 57′ ma la sensazione è che la gara sia finita, o addirittura mai in discussione. Per mole di gioco (e relative occasioni create) il risultato finale sta anche stretto agli uomini di Conte.