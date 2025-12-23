Sport in tv oggi (martedi 23 Dicembre 2025): dalle freccette al basket, ecco gli impegni odierni

Ecco gli eventi con lo sport in tv oggi, diverse sfide valide per la coppa d’Africa ma anche altre interessanti situazioni.
Ecco lo sport in tv che andrà in scena martedi 23 Dicembre 2025, siamo sempre più vicini al Natale, sfide che andranno in scena nel calcio per la coppa d’Africa ma anche altri eventi come il basket o il volley, ci sono anche sport invernali e nel pomeriggio prenderà parte l’Eurolega.
Sport in tv oggi, ecco alcuni degli eventi odierni
Ecco alcuni degli eventi odierni che vedranno l’Italia protagonista, alcune sfide in vari sport ed ecco gli incontri con lo sport in tv in queste ore:
13.30 Freccette, Mondiali 2025: giorno 13 (sessione 1) – Diretta streaming su DAZN.
13.35 Ciclocross, Superprestige Heusden-Zolder 2025: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
15.05 Ciclocross, Superprestige Heusden-Zolder 2025: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
18.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Chieri ’76 vs Novara – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Chemnitz vs Besiktas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Panatinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Freccette, Mondiali 2025: giorno 13 (sessione 2) – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Vallefoglia vs Vero Volley – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bergamo vs UYBA Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Conegliano vs San Giovanni – Diretta streaming su DAZN su VBTV.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Macerata vs Firenze – Diretta streaming su VBTV.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Monviso vs Perugia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Scandicci vs Cuneo – Diretta streaming su VBTV.
20.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Lyon-Villeurbanne vs Anadolu Efes – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.