L’errore costa caro, Spalletti se la prende con Comolli: Yildiz addio

La permanenza di Kenan Yildiz non sembra più così certa: il turco potrebbe presto fare le valigie e partire lontano da Torino

Dopo la vittoria contro la Roma nell’ultimo turno di campionato, Spalletti può rifiatare alla luce soprattutto di un calendario che sembra andare in discesa. Grazie a quest’ultima vittoria, che conferma l’andamento positivo della squadra del tecnico di Certaldo, che ha conquistato al momento una sola sconfitta in questa stagione da quando è sulla panchina juventina, ossia contro la sua ex squadra, il Napoli.

In sette giornate di campionato Spalletti ha collezionato quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta, per un totale di 14 punti: un andamento che, se gli verrà data continuità, potrà far beneficiare fortemente la classifica di Serie A, inizialmente compromessa per via dell’andamento negativo con Igor Tudor, ormai esonerato e a cui è subentrato Spalletti. Tuttavia, in questa fase di svolta sarebbe arrivata una notizia alla Continassa, che avrebbe destato più di qualche preoccupazione e che riguarda il futuro di Kenan Yildiz.

Juve, futuro in bilico per Yildiz: addio vicino per il turno

Il fantasista turco è diventato in breve tempo un pilastro dell’attacco della Juventus. Il classe 2005, infatti, è in scadenza di contratto con la società bianconera nel giugno del 2029 ed è ancora in stallo la questione sul prolungamento di contratto. A parlare di questo aspetto è stato Luca Marchetti, esperto di calciomercato di Sky Sport, che ha voluto fare il punto sulla situazione attorno al fantasista turco.

“Yildiz sarà blindato? Yildiz oggi è il grande talento della Juventus, questa è la stagione della consacrazione, perché sta veramente trovando continuità nell’essere decisivo. E quando hai la maglia della Juve, in una stagione difficile come questa, non è scontato per niente. E’ un giocatore dalle grandissime qualità, la Juve lo deve blindare se lo vuole tenere, altrimenti è aggredibilissimo“, ha dichiarato Marchetti.

Chiaramente, nel caso in cui la Juventus dovesse ancora attendere per il suo rinnovo, si alzerebbe il rischio di poterlo veder partire per altre destinazioni. Il giovane juventino sa perfettamente di essere un osservato speciale di alcune big europee e, nel caso in cui tardasse ad arrivare il prolungamento contrattuale, la Juventus dovrebbe poi fare i conti con l’alta concorrenza dei rivali che vorrebbero accaparrarsi un giocatore, diventato una vera e propria stella all’interno dello scacchiere juventino. Uno scenario a cui la Vecchia Signora non dovrà farsi trovare impreparata, accelerando i tempi per blindare uno dei suoi talenti più cristallini.