Bufera Tricolore, lo “slalom” di Sofia Goggia tra le polemiche

Poco dopo la magnifica vittoria nel Super G di Val d’Isère, Sofia Goggia ricarica le batterie in vista delle Olimpiadi. E si dimostra campionessa anche nella discesa tra i rumours.

Goggia sulla vicenda portabandiera: “L’importante è issarla al traguardo”

“Credo che vi fossero parecchi concorrenti idonei a quel ruolo“, ha detto la sciatrice a Repubblica, “sono state prese decisioni che naturalmente approvo. Tuttavia aggiungo che, a parer mio, il tricolore più gratificante da innalzare è quello sul traguardo della prova olimpica: se spetterà a me svolgerlo, mi impegnerò al massimo per issarlo proprio lì“. Sono stati infatti Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner i designati per il ruolo di portabandiera per l’Italia alla cerimonia di apertura delle prossime Olimpiadi: i primi due di scena a Milano e i secondi a Cortina.

“Proprio come una manche di Coppa del Mondo“, prosegue la specialista di Super G, “in cui ogni imprevisto è possibile. Al netto delle variabili ambientali, spetta a te esprimere il tuo massimo potenziale. Per me, Sofia Goggia, niente ha mai suscitato un’attrazione simile ai Giochi Olimpici: rappresenta il mio sogno più grande. E forse mi affascina per questo, essendo un evento unico e decisivo, ripetuto solo ogni quadrienno“.

Infine, un monito a se stessa: “Alberto Tomba mi ricorda che spesso faccio regali alle avversarie nelle competizioni. Ora è finita, sono stata troppo generosa“.