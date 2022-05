Roland Garros 2022, Martina sei uno spettacolo: Trevisan batte anche Saville, è agli ottavi

by Matteo Di Gangi

Martina Trevisan, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Martina Trevisan regala spettacolo e vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2022. L’azzurra domina anche l’australiana Daria Saville, ai più conosciuta anche come Gavrilova, e lo fa con lo score finale di 6-3 6-4 dopo un’ora e ventinove minuti di partita. La toscana raggiunge per la seconda volta in carriera il quarto turno a Parigi e, domenica, affronterà la vincente del match che vede opposte la tedesca Angelique Kerber e la bielorussa Aljiaksandra Sasnovich.

TABELLONE

MONTEPREMI

PRIMO SET – La partita comincia sempre nel segno di Martina. L’azzurra tiene agevolmente i suoi turni di servizio, senza fare fatica, e poi strappa la battuta alla Saville nel quarto gioco. Un break che la toscana riesce a difendere senza particolari patemi d’animo, annullando un’unica palla break nel settimo gioco, e chiudendo la prima frazione di gioco con lo score di 6-3 frutto di una mezzora pressoché perfetta.

SECONDO SET – Break e controbreak ad inizio di secondo set con Saville che prova in tutti i modi a rimanere attaccata al match, ma Trevisan è una furia con il diritto e si difende alla perfezione facendo giocare sempre palle diverse alla sua avversaria. L’azzurra sale sul 3-1 e nel sesto gioco annulla un totale di sei palle break, rimontando anche da 0-40 e vincendo quello che senza dubbio è il game della partita. Martina sale sul 5-2, Saville prova a rimontare ma sul 5-4 Trevisan è implacabile. Chiude e vola agli ottavi. E poi sorrisi per tutti. Sì, Martina: sorridi. Sei uno spettacolo.